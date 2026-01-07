Obavijesti

POVRATAK IKONE

Dinamo i Fenerbahče pred dogovorom, Livaković sve bliže!

Piše Hrvoje Tironi,
Dinamo i Fenerbahče pred dogovorom, Livaković sve bliže!
ARHIVA - 2022. Dinamo u Maksimiru pobijedio Chelsea | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dominik Livaković u Gironi čeka zeleno svjetlo iz Istanbula, reprezentativni vratar odavno je dogovorio sve uvjete s 'modrima'. I njegov je povratak doista tek pitanje dana...

Dinamo nastavlja operaciju povratka Dominika Livakovića u Maksimir. Zagrepčani su cijele dane na telefonskim linijama s Turcima, brojne su se stvari već usmeno usuglasile, a čini se kako je cijela stvar riješena. Dinamo je poslao (prvu) službenu ponudu Fenerbahčea, u Maksimiru svi vjeruju kako će Turci prihvatiti uvjete "modrih".

Uostalom, takvi se transferi rade na takav način. Prvo klubovi usmeno dogovore najsitnije detalje, a onda službenom ponudom tek potvrde dogovorene uvjete. Livaković se trenutačno nalazi u Gironi gdje osluškuje sve informacije, spremno čeka kad će iz Istanbula dobiti signal, zeleno svjetlo kako bi poletio za Zagreb.

Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Poljudu
Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Poljudu | Foto: Matko BegovicPIXSELL

Već smo proteklih dana pisali kako bi cijela priča trebala biti završena do kraja tjedna, tako stvari stoje i dalje. Livaković bi trebao stići u Zagreb na šestomjesečnu posudbu, a Dinamo bi u toj priči imao pravo otkupa (koju bi naravno i iskoristio) svog bivšeg vratara za nešto više od dva milijuna eura. 

Nogometaši Dinama uvjerljivo pobjedili Astanu, Ivanušec zabio hat-trick
Nogometaši Dinama uvjerljivo pobjedili Astanu, Ivanušec zabio hat-trick | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Livaković je već rekao čelnicima Fenera kako želi samo u Zagreb, kako mu odlazak u Genou (koja je jedina od svih klubova poslala službenu ponudu za hrvatskog vratara) nije opcija. I kako se tamo ne vidi, već formu za Svjetsko prvenstvo želi brusiti u Zagrebu. Gdje će sigurno braniti, sigurno biti prva opcija Marija Kovačevića. Čelnici Dinama sad čekaju pozitivan odgovor iz Istanbula, on bi trebao stići kroz dan-dva. 

