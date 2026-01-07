Dominik Livaković u Gironi čeka zeleno svjetlo iz Istanbula, reprezentativni vratar odavno je dogovorio sve uvjete s 'modrima'. I njegov je povratak doista tek pitanje dana...
Dinamo i Fenerbahče pred dogovorom, Livaković sve bliže!
Dinamo nastavlja operaciju povratka Dominika Livakovića u Maksimir. Zagrepčani su cijele dane na telefonskim linijama s Turcima, brojne su se stvari već usmeno usuglasile, a čini se kako je cijela stvar riješena. Dinamo je poslao (prvu) službenu ponudu Fenerbahčea, u Maksimiru svi vjeruju kako će Turci prihvatiti uvjete "modrih".
Pokretanje videa...
Uostalom, takvi se transferi rade na takav način. Prvo klubovi usmeno dogovore najsitnije detalje, a onda službenom ponudom tek potvrde dogovorene uvjete. Livaković se trenutačno nalazi u Gironi gdje osluškuje sve informacije, spremno čeka kad će iz Istanbula dobiti signal, zeleno svjetlo kako bi poletio za Zagreb.
Već smo proteklih dana pisali kako bi cijela priča trebala biti završena do kraja tjedna, tako stvari stoje i dalje. Livaković bi trebao stići u Zagreb na šestomjesečnu posudbu, a Dinamo bi u toj priči imao pravo otkupa (koju bi naravno i iskoristio) svog bivšeg vratara za nešto više od dva milijuna eura.
Livaković je već rekao čelnicima Fenera kako želi samo u Zagreb, kako mu odlazak u Genou (koja je jedina od svih klubova poslala službenu ponudu za hrvatskog vratara) nije opcija. I kako se tamo ne vidi, već formu za Svjetsko prvenstvo želi brusiti u Zagrebu. Gdje će sigurno braniti, sigurno biti prva opcija Marija Kovačevića. Čelnici Dinama sad čekaju pozitivan odgovor iz Istanbula, on bi trebao stići kroz dan-dva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+