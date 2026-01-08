Obavijesti

DOZNAJEMO Stojković još ne želi napustiti Dinamo! Evo zašto

DOZNAJEMO Stojković još ne želi napustiti Dinamo! Evo zašto
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Leon Jakirović propustit će kompletne zimske pripreme i momčadi se priključiti tek u Zagrebu, dok bi Ismaël Bennacer trebao biti spreman za otvaranje HNL sezone i gostovanje na Opus Areni 25. siječnja...

Dinamo se udomaćio u svojoj novoj zimskoj bazi u Čatežu. Zagrepčane u Sloveniji ne ometa ni snijeg, "modrima" su na raspolaganju sjajni uvjeti i dva grijana terena, pa su svi u klubu prilično zadovoljni, sretni što su baš ove zime odustali od Antalyje i Rovinja te se odlučili za Čatež.

Mario Kovačević i Dejan Ljubičić još se zbog temperature nisu priključili "modrima", a kompletne pripreme preskočit će Leon Jakirović. Mladi branič pati od upale sinusa, mora mirovati još barem dva tjedna, pa se neće ni priključiti suigračima u Sloveniji. Dinamo će u Čatežu boraviti do 17. siječnja pa će se "mali Jakir" trenažnom procesu priključiti tek u Zagrebu.

Što se tiče transfera, sve je nekako pripremljeno za odlazak Roberta Mudražije koji bi vrlo brzo mogao postati novi član Slovan Bratislave. Mudražija je, kako smo već pisali, dogovorio uvjete sa Slovacima, Dinamo i Slovan su se praktički dogovorili, pa bi Dinamov veznjak sljedećih dana mogao napustiti Čatež i krenuti put Bratislave.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Velikih novosti nema ni po pitanju Dominika Livakovića, reprezentativni vratar je u Gironi gdje čeka konačni dogovor Dinama i Fenerbahčea. Turci sad za Livakovića žele četiri milijuna eura (uz bonuse i postotak od sljedeće prodaje), iako su Dinamu još dužni ratu od 1,5 milijuna eura za njegov transfer 2023. godine. Ali to je praktički "to", svi su u Maksimiru sigurni kako će Livaković brzo put Zagreba.

Luka Stojković ima ponudu Al Jazire, Dinamo bi tu dobio oko četiri milijuna eura, ali mladog veznjaka ne intrigira odlazak u Emirate. On se želi nametnuti i dokazati Kovačeviću, izboriti za ulogu u Dinamu, pa mu Bliski istok (barem za sada) nije opcija. Jasno, tu se sve može promijeniti do kraja zimskog prijelaznog roka, cijela će priča najviše ovisiti o Lukinu statusu kod Kovačevića u uvodnom dijelu proljeća. Ako tad neće imati važnu rolu u momčadi, sve bi se vrlo brzo moglo promijeniti.

Čelnike Dinama zabrinula je i ozljeda Ismaëla Bennacera na Afričkom kupu nacija, ali ona ipak nije teže naravi. Bennacer bi trebao preskočiti četvrtfinalni dvoboj Alžira i Nigerije (10. siječnja), ali bi trebao biti spreman za sljedeće obveze. I u Dinamu vjeruju kako će ga Kovačević imati na raspolaganju na otvaranju proljetnog dijela prvenstva u Osijeku 25. siječnja. Bennacer ionako nije prijavljen za Europu, pa će se odmarati protiv FCSB-a.

