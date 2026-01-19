Obavijesti

Piše Jakov Drobnjak,
Dinamo i Hajduk odali počast Bartoloviću. HNS je objavio: Minuta šutnje ako klubovi žele
Preminuo je Mladen Bartolovi? | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mladen Bartolović nosio je dresove i Dinama i Hajduka te su oba kluba oglasila na svojim društvenim mrežama. Također, HNS je odredio da će klubovi birati hoće li biti minute šutnje na HNL utakmicama

Hrvatski nogomet je u ponedjeljak šokirala vijest o preranoj smrti ikone HNL-a, Mladena Bartolovića. Bio je apsolutna legenda vinkovačke Cibalije, a nosio je dresove i Hajduka i Dinama. Dva najveća hrvatska kluba odala su počast Bartoloviću na društvenim mrežama, a na nekim utakmicama mogla bi biti i minuta šutnje.

Kako javljaju Sportske novosti, HNS je odlučio da se za Bartolovića održi minuta šutnje na utakmicama HNL-a, koji se vraća ovaj vikend, gdje to neki od klubova zatraži. Neće biti obavezno, ali je za očekivati da će većina klubova odati počast ikoni hrvatskog nogometa minutom šutnje. Kako je bilo i za očekivati, Dinamo i Hajduk su se lijepim riječima oprostili od Bartolovića.

 "Nakon duge i teške bolesti danas nas je prerano napustio Mladen Bartolović. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima, suigračima i svima čije je živote dotaknuo. Hvala ti na svemu i adio, dragi Mladene!", stoji u objavi Hajduka.

"Danas nas je, nakon duge borbe s teškom bolesti, zauvijek napustio nekadašnji sjajni Dinamov napadač Mladen Bartolović. GNK Dinamo ovom prilikom izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima. Dragi naš Mladene, hvala ti na svemu, hvala na silnoj emociji i na prekrasnim zajedničkim trenucima. Uvijek ćeš ostati dio naše plave obitelji. Neka ti je vječna slava i hvala", napisali su iz zagrebačkog kluba.

