Dinamo i Hajduk su u jedan bod, ali analitika kaže: Šanse 'modrih' za naslov još su veće

Završetkom jesenskog dijela sezone SuperSport HNL-a, utrka za naslov prvaka svela se, po svemu sudeći, na dva imena. Iako je bodovna razlika na vrhu ljestvice minimalna, analitički modeli i kladionice daju gotovo jednoglasnu presudu o tome tko će na kraju podići pobjednički pehar.

Pokretanje videa... 02:14 Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dinamo osigurao "jesensku titulu" u napetoj završnici

Nakon osamnaest odigranih kola, Dinamo je prezimio na prvom mjestu ljestvice s 38 osvojenih bodova. "Modri" su lidersku poziciju potvrdili pobjedom protiv Lokomotive (2-0) u posljednjem kolu, čime su zadržali bod prednosti ispred svog najvećeg rivala. Hajduk je jesenski dio zaključio na drugom mjestu s 37 bodova, također upisavši pobjedu u zadnjoj utakmici protiv Vukovara 1991 (2-1), no to nije bilo dovoljno da prestignu zagrebački klub.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Tako je stvorena situacija u kojoj samo jedan bod razdvaja dva najveća hrvatska kluba, što bi u teoriji trebalo obećavati potpuno otvorenu borbu za naslov. Ipak, analitika i kladionice su na strani Dinama.

Modeli daju Dinamu ogromnu prednost

Prema ažuriranim izračunima specijalizirane statističke platforme "Football Meets Data", Dinamo je apsolutni favorit za osvajanje naslova prvaka. Njihovi modeli daju zagrebačkom klubu čak 76 posto šansi za obranu titule. S druge strane, Hajduku se predviđa tek 23 posto izgleda, unatoč minimalnom zaostatku na ljestvici. Svim ostalim klubovima u ligi zajedno se daje simboličan jedan posto šanse, što potvrđuje da se prvak traži isključivo između dva najveća rivala.

Zanimljivo je da su se nakon posljednjeg jesenskog kola Dinamove šanse dodatno povećale za 0,9 posto, dok su Hajdukove, unatoč pobjedi, pale za 0,6 posto. Što se tiče kladionica, i one su na strani "modrih". Koeficijent da će Dinamo osvojiti naslov prvaka je 1,40, dok je na Hajduk. Da Rijeka obrani titulu, trebalo bi se dogoditi čudo. Koeficijent je 85.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zastor je spušten za ovu godinu, igrači idu na kratki odmor, a klupski dužnosnici zasukat će rukave i zatvoriti se u urede kako bi pojačali momčadi za proljetni dio sezone koji starta krajem siječnja.