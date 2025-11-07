Dinamo i Rijeka veliki gubitnici nakon debakla. Evo za koliko su im pale šanse za prolaz dalje

Dan za zaborav za hrvatske klubove u Europi. Dinamo je potopljen u sred Zagreba od Celte Vigo s 3-0 u Europskoj ligi, dok je Rijeka doživjela debakl na Gibraltaru gdje joj je Lincoln zabio pred kraj za 1-1 te se momčad s Kvarnera vraća samo s bodom. Prije ovih utakmica očekivanja su bila velika i kod jednih i kod dugih. Obje momčadi su mogle jednom nogom biti u drugoj fazi natjecanja, a sada će se morati dobrano pomučiti.

Dinamo je ciljao ulazak u top 8 čime bi izbjegao doigravanje. Naravno, šanse još postoje, ali su sada puno manje. Stranica Football Meets Data izračunala je da su "modrima" šanse za top 8 pale za 10,87 posto. Također, "modrima" su pale i šanse za top 24 za pet posto, ali ulazak u 24 najbolje momčadi ne bi trebao biti problem. Šanse za top 8 pale su i Portu, Nottingham Forestu, Bologni, Bragi, a najveći "gubitnik" je Dinamov budući protivnik Lille koji je izgubio od Crvene zvezde (-25,18 posto). Šanse za direktan prolazak u osminu finala najviše su porasle Freiburgu, a i Midtjyllandu koji će također igrati s Dinamom i koji jedini ima sve pobjede do sada.

Rijeka je u još težoj poziciji. Kako je izračunalo računalo, Riječanima su šanse za ulazak u top 24 pale za čak 15,29 posto! Momčad s Kvarnera se mora ozbiljno trgnuti u Europi ako želi prezimiti natjecanje jer im po svim parametrima prijeti ispadanje. Samo četiri boda za Rijeku u tri utakmice uz kikseve protiv slabijih momčadi. Još gore je prošao Zrinjski iz Mostara koji je dobio šest komada od Dinama iz Kijeva te su mu šanse za prolaz u doigravanje pale za 18,59 posto.

Dinamo trenutačno drži 12. mjesto sa sedam bodova. Midtjylland vodi sa 12 bodova, Freiburg i Ferencvaros imaju po 10, a Celta, Braga, Lyon i Aston Villa po devet bodova. Nica i Rangers jedini su bez bodova. U idućem kolu zagrebački sastav putuje u Lille (27. studenoga), potom slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja). Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

S druge strane Rijeka je u Konferencijsku ligu otvorila porazom od Noaha (0-1), a potom je upisala pobjedu protiv Sparte Prag (1-0), te remizirala na gotovanju kod Lincoln Red Impsa (1-1). Rijeka se nakon tri kola nalazi na 18. mjestu sa četiri boda. Vrh ljestvice drže Samsunspor, Celje i Mainz s maksimalnih devet bodova. Hamrun i Rapid su na "nuli".