Dinamo i službeno predstavio novo pojačanje Stojakovića

Slovenski napadač i donedavni igrač Lokomotive Aleks Stojaković službeno je predstavljen kao najnovije pojačanje Dinama. Iz redova zagrebačke momčadi u hrvatskog prvaka došao je u transferu vrijednom 750.000 eura, a u Dinamu će dodatno osnažiti ofenzivni red.

22-godišnji Stojaković prve nogometne korake započeo je u nastupajući za Žalec, potom je prešao u školu Maribora, u mlađim uzrastima nosio i dres Radomlja, Rudara iz Velenja. Kasnije je nastupao za Kurilovec, slovensko Brinje Grosuplje u kojem je paralelno igrao za seniorski i juniorski sastav, potom za Jarun i Lokomotivu. U Lokomotivi je nastupio 37 puta, 12 puta je tresao protivničku mrežu i postigao dvije asistencije.

Foto: GNK Dinamo

- Mogu reći da sam oduševljen dolaskom u Dinamo. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj, doista sam presretan i jedva čekam da krenemo. Uvijek smo vidjeli veličinu Dinama kao kluba i čast mi je da ću sad to osjetiti i iznutra. Vjerujem da ću se što prije uklopiti u momčad, s nekim od novih suigrača znam se preko dosadašnjih utakmica, a veselim se što ćemo se sad i detaljnije upoznati - izjavio je Stojaković za službene stranice kluba, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19.