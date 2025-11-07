Dinamo igra toliko loše da o njemu izvještava i Andrija Jarak

Dinamo je u krizi, protiv Celte je izgubio treću utakmicu u nešto više od mjesec dana, nakon Lokomotive i Vukovara šamar je dobio u Europi, a šetnju kluba iz Viga maksimirskim travnjakom najbolje oslikava završnica utakmice u kojoj su povici gostujućih navijača "ole" parali stadionom.

Da je sve otišlo ukrivo bilo je jasno već u ranoj fazi utakmice jer je Dinamova obrana jako curila na desnom boku, gdje je stabilnost trebao donijeti 36-godišnji Kevin Theophile, zamjena za Morisa Valinčića. Taj se izbor treneru Mariju Kovačeviću obio o glavu. Dva gola pala su po njegovoj strani.

Već na poluvremenu putem Facebooka oglasio se i poznati istraživački novinar Andrija Jarak. A kad on o nekomu izvještava, onda znate da nije dobro. Prvo pero crne kronike u Hrvata je napisalo:

"Ne riskiraš ne profitiraš. Ne staviš malog Mikića na bok, nego veterana koji je malo mlađi od mene i koji se triput opraštao od nogometa.. Ne vratiš Livakovića a imaš ga na jednom pozivu, nego ostaviš golmana koji je krasan, odgojen mladić ali jednostavno nije kalibar za Dinamo."

"Žao mi je Kovačevića. Iz aviona se vidi da je pošteni čovjek i radnik kojemu je nogomet sve ali morao je znati gdje dolazi. Pohlepni menadžeri i "legende" koji misle da je klub njihov preko svojih "komunikacijskih kanala" buše ga od prvog dana jer njihovi ne igraju ili premalo igraju. Čim su ga počeli ismijavati kako priča, znao sam da mu pripremaju raketiranje. Žao mi ga je jer će ceh platiti on. Možda već večeras. Uvrede i psovke brišem i blokiram u istoj sekundi. Hvala."