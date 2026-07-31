Dinamo ima najviše šanse u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Evo što kažu statistički podaci

Nakon što je Dinamo teže od očekivanog pobijedio švicarski Thun 3-2 nakon produžetaka, aktualni prvak Hrvatske plasirao se u treće pretkolo Lige prvaka gdje mu je sljedeći protivnik Kauno Žalgiris. Prva utakmica igra se 4. kolovoza na Maksimiru, a uzvrat 11. kolovoza u Litvi.

Statističke analize svrstavaju hrvatskog prvaka na vrh liste kandidata za ulazak u natjecanje, prvenstveno zbog visokog klupskog koeficijenta koji mu osigurava status nositelja i povoljniji ždrijeb. Specijalizirana analitička platforma Football Meets Data, koja se bavi nogometnim projekcijama, izračunala je da Dinamo ima 29,6 posto šanse za plasman u ligašku fazu Lige prvaka.

🔵 UCL Q3 - probabilities to qualify for the next round, as of 31 July



🔝 Biggest favorites to qualify:



🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇬🇷 Olympiacos

🇫🇷 Lyon



⚖️ Most balanced ties:



🇳🇴 Bodø/Glimt v 🇧🇪 Union SG 👉 this one has been going back-and-forth in simulations (51-49, 50-50, 49-51),… pic.twitter.com/75YFmcIKYk — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 31, 2026

To je najveći postotak od svih klubova koji se natječu u "putu prvaka". Projekcije za pojedine runde također idu u prilog Dinamu. U hipotetskom susretu trećeg pretkola protiv suparnika poput litavskog prvaka Kauno Žalgirisa, algoritam Dinamu daje 85 posto šanse za prolazak. Takvi postoci pokazuju razliku u procijenjenoj kvaliteti između Dinama i većine potencijalnih protivnika u ranijim fazama kvalifikacija, što je posljedica statusa nositelja.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ako Dinamo prođe Kauno Žalgiris, ide u play-off Lige prvaka i osigurao je najmanje ligašku fazu Europa lige. U slučaju ispadanja, ide u play-off Europa lige. Europska jesen na Maksimiru je već osigurana, jer ako i ispadne u svim ostalim pretkolima, igrat će ligašku fazu Konferencijske lige.

Nakon Dinama, najveće šanse ima Olympiakos, čiji izgledi za prolazak NEC Nijmegena iznose 67%. Slijede Lyon i Fenerbahce s po 65%, dok preko 60% još ima samo Levski iz Sofije protiv Kairat Almatyja.

(*uz korištenje AI-ja)