Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNE VIJESTI

Dinamo ima najviše šanse u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Evo što kažu statistički podaci

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo ima najviše šanse u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Evo što kažu statistički podaci
2
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo je jedva slomio Thun i sad ga čeka Kauno Žalgiris, a analize mu daju čak 29,6% za Ligu prvaka i 85% za prolaz dalje

Admiral

Nakon što je Dinamo teže od očekivanog pobijedio švicarski Thun 3-2 nakon produžetaka, aktualni prvak Hrvatske plasirao se u treće pretkolo Lige prvaka gdje mu je sljedeći protivnik Kauno Žalgiris. Prva utakmica igra se 4. kolovoza na Maksimiru, a uzvrat 11. kolovoza u Litvi.

Statističke analize svrstavaju hrvatskog prvaka na vrh liste kandidata za ulazak u natjecanje, prvenstveno zbog visokog klupskog koeficijenta koji mu osigurava status nositelja i povoljniji ždrijeb. Specijalizirana analitička platforma Football Meets Data, koja se bavi nogometnim projekcijama, izračunala je da Dinamo ima 29,6 posto šanse za plasman u ligašku fazu Lige prvaka. 

To je najveći postotak od svih klubova koji se natječu u "putu prvaka". Projekcije za pojedine runde također idu u prilog Dinamu. U hipotetskom susretu trećeg pretkola protiv suparnika poput litavskog prvaka Kauno Žalgirisa, algoritam Dinamu daje 85 posto šanse za prolazak. Takvi postoci pokazuju razliku u procijenjenoj kvaliteti između Dinama i većine potencijalnih protivnika u ranijim fazama kvalifikacija, što je posljedica statusa nositelja.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ako Dinamo prođe Kauno Žalgiris, ide u play-off Lige prvaka i osigurao je najmanje ligašku fazu Europa lige. U slučaju ispadanja, ide u play-off Europa lige. Europska jesen na Maksimiru je već osigurana, jer ako i ispadne u svim ostalim pretkolima, igrat će ligašku fazu Konferencijske lige.

Nakon Dinama, najveće šanse ima  Olympiakos, čiji izgledi za prolazak NEC Nijmegena iznose 67%. Slijede Lyon i Fenerbahce s po 65%, dok preko 60% još ima samo Levski iz Sofije protiv Kairat Almatyja.

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Ujedinjuju se 'vatreni' u europskom velikanu?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ujedinjuju se 'vatreni' u europskom velikanu?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili
EUROPSKA LIGA

VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili

Hajduk je prosuo prednost u drugoj minuti nadokande, a onda je novi šok uslijedio u prvim minutama produžetka kada su Ciprani pogodili za 3-0
FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda
IDU PRED OLTAR

FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda

Cristiano Ronaldo i Georgina ovih dana našli su se u centru pažnje nakon što je društvenim mrežama počela kružiti pozivnica za vjenčanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026