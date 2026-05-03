Dinamo ima niz kao za vrijeme 'Jakirova proljeća', a sada love zlatnu Bjeličinu generaciju

Dinamo nije impresionirao u Gorici, ali je opet pobijedio. I tako rade velike momčadi. I kada možda ne zasluže, osvoje tri boda koja im, doduše, rezultatski ne znače mnogo. Prvaci su postali još u prošlom kolu, i to prije nego što su odigrali utakmicu. Kada je Hajduk remizirao s Rijekom, postalo je jasno da su i matematički osigurali naslov. Ipak, pred vlastitim navijačima nije bilo mjesta opuštanju pa su pobijedili Varaždin, no u Gorici je ipak došlo do određenog pražnjenja.

Kako je i sam Mario Carević rekao: "Ovo je Dinamo, oni pobjeđuju i kada to možda igrama ne zaslužuju". Upravo je u tome suština. Mario Kovačević promiješao je sastav u Velikoj Gorici, dijelom zbog izostanaka standardnih igrača poput Mihe Zajca i Brune Gode zbog ozljeda, a dijelom i zbog odluke da neke igrače odmori.

S pogledom prema budućnosti Kovačević je dao priliku igračima koji dosad nisu imali veliku minutažu, no oni mu to na terenu nisu u potpunosti vratili. Ipak, pobjeda je upisana, a sada slijedi derbi s Hajdukom na Maksimiru. Dok se raspravlja o tome hoće li Hajduk napraviti špalir novim prvacima, Bad Blue Boysi s velikogoričkih tribina jasno su poručili da dolazi u obzir samo pobjeda protiv najvećeg rivala.

Dinamo je u nizu od 14 utakmica bez poraza u svim natjecanjima, a posljednji poraz doživio je u Europskoj ligi kod kuće protiv Genka. Takav niz u "modrom" klubu ne pamte još od sezone poznate kao "Jakirovićevo proljeće" od prije dvije sezone, kada je Dinamo također hvatao naslov i nanizao isti broj utakmica bez poraza.

Sada je situacija drugačija jer takvog pritiska nema pa je i razumljivo da je motivacija nešto manja."Modri" do kraja sezone imaju nekoliko ciljeva. Prvi je svakako da svi ostanu zdravi za finale Kupa protiv Rijeke, koje se igra 13. svibnja. Dvostruka kruna bila bi idealan završetak sezone u kojoj se dugo propitivalo je li Kovačević pravi čovjek za ovu ulogu.

Da se ne zavaravamo, takvi komentari i dalje postoje. Sada, kada su rezultati neupitni, treneru "modrih" zamjera se što ne daje više prilike mladim igračima, što je u suštini kritika čovjeku koji je Dinamo doveo do čak +18 bodova prednosti u odnosu na prvog pratitelja.

Prvenstvo još nije gotovo i ta se prednost može i smanjiti, ali i povećati. Kako stvari stoje, Dinamo je posljednji put ovako dominirao u sezoni 2018/19., kada je momčad vodio Nenad Bjelica. Tada je prvi pratitelj bila Rijeka pod vodstvom Igora Bišćana, a razlika na kraju sezone iznosila je 25 bodova. Do kraja ove sezone ostala su još tri kola pa postoji mogućnost da Kovačević s ovim Dinamom dostigne i taj učinak. Jedina je razlika što je Dinamo tada vrijedio oko 80 milijuna eura, dok danas, uz svu inflaciju, vrijedi nešto manje od 60 milijuna. Za tu generaciju dinamovi navijači redom ističu da je jedan od najboljih u povijesti...