Dinamo ima novi Statut. Evo što se sve mijenja u radu kluba...
Članovi Dinamovog proljeća još su prošle godine prije svog dolaska u klub najavili otvaranje Dinama prema svojim članovima, pa i brojne promjene u Statutu i potpunu demokratizaciju kluba, a sada su i ostvarili svoj plan. U utorak navečer Dinamovi skupštinari su jednoglasno usvojili novi Statut i tako podržali brojne promjene koje on donosi u radu kluba. A što se sve točno mijenja?
Dinamo će, kao što smo već pisali, smanjiti broj skupštinara, sa sadašnjih 60, prema novom Statutu će ih ostati 50. Ali i "izgubiti" izvršni odbor. Točnije, izvršni i nadzorni odbor ujedinit će se u jedno tijelo, tu će se naći tek devet imena (umjesto dosadašnjih 16 -13 članova IO-a i tri člana NO-a) koja će voditi i kreirati klupsku politiku. Usvajanje novog Statuta znači kako će uskoro na Maksimiru (već u rujnu?) biti i novi izbori.
Što to onda znači? Članovi Dinama moći će birati novo vodstvo kluba, novog predsjednika kluba s puno drugačijim (većim) ovlastima. Jednu će listu opet predvoditi Dinamovo proljeće na čijem će čelu biti Zvonimir Boban koji bi po novom Statutu ujedinio funkcije predsjednika uprave i predsjednika kluba, odnosno bio bi prvi čovjek kluba. Puno će teže biti naći predvodnika neke druge liste, čovjeka koji bi se mogao suprotstaviti Bobanu. I nadati vlasti u Maksimirskoj 128. Ali i predstavnici druge liste ulaze u skupštinu proporcijalno broju glasova.
Javnost, navijači i članovi kluba barem u velikoj većini podržavaju povratak Bobana u klubu, posebice na mjesto čelnog čovjeka Dinama, ali sam Boban želi - legitimitet. I biti izabran od strane navijača, članova kluba. Razlog? Tako jednostavno nalaže demokracija, za to se i on sam zalagao godinama. Za demokratizaciju Dinama.
Velimir Zajec će tako postati "bivši", aktualni predsjednik više u klubu neće imati nikakve izvršne ovlasti, on će dobiti (zasluženu) funkciju počasnog predsjednika. Opet, da se ne lažemo, Zajec je potpuno izgubio utjecaj u klubu dolaskom Bobana, od 1. lipnja se povukao u drugi plan i pomno prati što njegov ljubimac (Boban) radi u klubu.
U velikoj je opasnosti "stara garda", ljudi koji su ostali na važnim funkcijama u klubu, a u Maksimiru su još od vremena Zdravka Mamića. A ima ih... Teško je očekivati da će se među devet novih članova novoformiranog nadzornog odbora naći aktualni članovi IO-a Većeslav Bergman, Ante Todorić i Marijan Tomurad, nekako nam se čini kako su njihovi dani odbrojani.
Dubravko Skender već je ranije napustio Dinamo, a prema novom Statutu među devet budućih članova nadzornog odbora (tijelo koje će ujediniti sadašnji IO i NO) ne može biti ni Velimir Zajec. Uvijek postoji mogućnost da među tu devetoricu upadnu i neki novi ljudi (u što iskreno ne vjerujemo), pa će biti zanimljivo vidjeti tko će još postati "bivši".
