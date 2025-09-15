Obavijesti

Dinamo ima prva dva strijelca lige, primio je najmanje golova, a najveći problem je - vezni red!

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zagrepčani u sredini terena imaju puno kvalitetnih opcija, ali u šest dosadašnjih kola veznjaci 'modrih' još nikoga nisu potpuno nadigrali. Niti izdominirali od prve do zadnje minute. A Zajc i Bennacer čekaju priliku...

Dinamo je napravio još jedan pogrešan korak u domaćem prvenstvu. Nakon remija u Varaždinu (2-2), "modri" su na Maksimiru izgubili (2-1) od Gorice. Jasno, dvije utakmice bez pobjede nisu i ne smiju predstavljati velik problem, ali izdanja Kovačevićevih nogometaša u posljednjih 180 minuta bila su ispod svake razine. Zagrepčani su samo u prvih 45 minuta u Varaždinu djelovali opasno, sve ostalo je bilo katastrofa. A kad se Dinamo ne uspijeva nametnuti Varaždinu ili Gorici, onda je to problem. I baš je vezni red najveći problem u igri "modrih".

