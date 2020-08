Dinamo ipak odustao od Alana Franca, Argentinci žele 5 mil. €?

Dinamo nije uspio dovesti Sigalija niti Franca, pa u Maksimiru traže novog stopera. Sezona se bliži, a Gvardiol i Šutalo ubrzo će biti prebačeni juniorskoj momčadi za završnicu Uefine Lige mladih...

<p>Dinamo, čini se, neće dobiti <strong>Alana Franca</strong> (23). Dapače, kako saznajemo 'modri' su se već povukli iz ovog transfera, čelnike Dinama naljutilo je neozbiljno ponašanje Independientea. Cijela prila, kako to inače biva s Argentincima, bila je prilično zamorna, u Independienteu su nekoliko puta podizali cijenu 23-godišnjeg stopera, pa se Dinamo na koncu odlučio povući iz posla.</p><p>Alan Franco kvalitetan je igrač koji je jasno čelnicima svog kluba poručio kako želi u Dinamo. I Zagrepčani su nekoliko puta podizali ponudu za željenog igrača, na koncu 'zapeli' na onoj od 3,6 milijuna eura. A to Argentincima nije bilo dovoljno, u Independienteu su 'nanjušili novac', pa zatražili <strong>5,1 milijuna eura</strong> (šest milijuna dolara). A toliko neće dobiti.</p><p>Kako pišu tamošnji mediji, <strong>Independiente</strong> po prodaji Alana Franca mora uplatiti 20 posto visine transfera na račun njegovog bišveg kluba San Telma. Argentinski prvoligaš dugo je pregovarao i s tim klubom, pokušavao na sve načine izbježi tu klauzulu, ali naravno to im nije pošlo za rukom. I sada za Franca žele barem 6 milijuna dolara, što bi u slobodnom prijevodu bilo oko 5,1 milijun eura.</p><p>Jasno, to bi bio najveći transfer u povijesti Dinama, no dvije strane (Dinamo i independiente) nisu blizu konačnog dogovora. Niti će biti. <strong>Zoran Mamić</strong> u nastavak sezone na stoperskim pozicijama ima Theophilea, Gvardiola, Dilavera, Milića i Šutala, a i dalje je ozlijeđen Perić. Istina, u Dinamu žele još jednog kvalitetnog braniča, a njihovi pokušaji dovođenja Sigalija i Alana Franca nisu urodili plodom. Tko je sljedeći?</p>