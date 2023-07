Dinamo je Ciboni uzeo trenera, a sad Zadru najboljeg juniora!

Roko Lukić, MVP završnice prošlogodišnjeg juniorskog prvenstva Hrvatske novi je igrač KK Dinamo. Ovaj osamnaestogodišnjak visok 198 centimetara i težak 92 kilograma u momčad Dinama dolazi iz KK Zadar s kojim je prošle sezone osvojio juniorski naslov prvaka Hrvatske.

Lukić je u Šibeniku juniore Zadra vodio do naslova s 20 poena i 11 skokova u finalu protiv Cibone, dok je Cedevitu u polufinalu 'počastio' s 24 poena i zasluženo uzeo titulu najboljeg igrača.

- Na početku želim iskoristiti priliku da se zahvalim Zadru na svemu što mi je omogućio svih ovih godina u kojima sam prošao sve mlađe kategorije. Bilo mi je ugodno u KK Zadar, upoznao sam puno prijatelja za cijeli život i nosim samo lijepe uspomene - kazao je Lukić.

Osim za Zadar, Roko Lukić je prije dva ljeta igrao i za U-16 reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Bugarskoj. U igri ga karakterizira kvalitetan šut, ali sam će reći da voli jako prodore i poene iz njih. U Dinamu će biti odmah priključen seniorskoj momčadi.

- Tražeći najbolju opciju za nastavak svoje karijere smatrao sam da je to Dinamo koji pokazuje zdravu ambicioznost. Svidio mi se način na koji su me ljudi iz kluba kontaktirali, pričali sa mnom i predstavili mi plan kluba ali i moj individualni. Na kraju sam shvatio da se vidim u ovom klubu i donio tu odluku. Znam u kakvu momčad stižem, većinu igrača iz prve momčadi sam gledao i upoznat sam s njihovim karakteristikama i nadam se da ću se što prije uklopiti u prvoj momčadi - kaže Lukić.

Domaći debi za Dinamo imat će protiv protivnika o kojim je, obzirom na svoje godine, mogao tek sanjati. Publici u Zagrebu predstavit će se protiv Panathinaikosa 8. rujna u 19h, dok će par dana ranije igrati i u utakmici protiv Umana Reyer Venezie koja iduće sezone igra Eurocup.

- Nisam ni očekivao takve utakmice kada sam dogovarao dolazak. Iznenadilo me je kada sam čuo sve te najave iz kluba, uzbuđen sam radi toga, i drago mi je što ću igrati protiv takvih ekipa - dodao je Lukić.

Jasno, fokus sezone je ipak na domaćim natjecanjima, prvenstveno Premijer ligi, ali i Alpe Adria Cupu u kojem KK Dinamo vidi priliku za razvoj mlađih igrača.

- Očekujem da kao momčad izvučemo najbolji rezultat mogući u oba natjecanja. Ako je lani Dinamo završio kao sedmi na ljestvici i ušao u doigravanje, onda sigurno da moramo ostvariti plasman jedno do dva mjesta iznad na tablici., Što se ti Alpe Adria Cupa, to će biti dobar izazov, igrao sam dosta međunarodnih turnira protiv ekipa iz različitih zemalja, što u klubu, što u reprezentaciji i to je prilika da puno toga spoznaš, naučiš i napreduješ. Od sebe očekujem da ću opravdati očekivanja kluba i da ću napredovati kroz sezonu - kazao je na kraju Lukić.

'Roka pratimo dvije godine i dio je našeg dugoročnog plana'

Sportski direktor Dinama, Josip Samaržija izrazio je u ime kluba zadovoljstvo što se mladi bek odlučio za dolazak u Zagreb.

- Roka pratimo već dvije godine, skautirali smo ga detaljno i znamo kolika je košarkaška perspektiva. Zato nam je jako drago da smo potpisali ugovor. Vjerujemo da će se u našoj sredini kvalitetno razviti u pravog igrača. Mislim da će već u prvoj sezoni među seniorima pokazati svoje brojne kvalitete - kazao je Samaržija i dodao:

- Roko je, nakon Ivana Tvrtka Majića ta potrebna nadogradnja našeg rostera koji nam ostaje na okupu i iduće sezone. Svi igrači su nam pod ugovorima, sretni u ovoj sredini i dio su dugoročnog plana koji imamo u klubu. Odgovorni smo što se tiče naših obveza i to nam se vratilo na način da, obzirom na proračun i ambicije, a sve u odnosu na uspjehe u prošloj sezoni, imamo mirnije ljeto bez pritisaka.

U Dinamu su izrazili zadovoljstvo i prodajom ulaznica za utakmicu protiv Panathinaikosa. Naglasili su da su brojke iznimno dobre kada se uzme u obzir da se radi o pretprodaji za događaj koji je za nešto manje od 50 dana. Tako je primjerice u prvih par dana prodano već 10 posto kapaciteta plavog sektora.