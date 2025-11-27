'Dinamo je danas naš Real Madrid. Kad igrate u Beogradu ili s njim, morate pružiti više...'

Lilleov defenzivni vezni nogometaš Nabil Bentaleb rekao je u srijedu da će njegova momčad nastojati pobijediti Dinamo jer i dalje vjeruje da može biti među osam najboljih i tako se direktno plasirati u iduću fazu Europske lige.

- Pritisak je prisutan, kao i u svakoj utakmici - izjavio je na konferenciji za medije Alžirac rođen prije 31 godinu u gradu Lilleu, na sjeveru Francuske.

Momčad Lillea će u četvrtak ugostiti zagrebački Dinamo u petom kolu Europske lige.

- Fantastično smo počeli natjecanje, a onda si malo otežali stvari s posljednje dvije utakmice - rekao je Bentaleb.

Lille je izgubio 1-0 od Crvene zvezde i 4-3 od grčkog PAOK-a nakon što je pobijedio 1-0 Romu i 2-1 norveški Brann.

- Naša sudbina je još u našim rukama. Iznimno smo motivirani - rekao je vezni igrač uoči utakmice s Dinamom.

- Moramo pružiti sjajnu igru ​​kako bismo ostvarili pozitivan rezultat - dodao je.

Foto: Manon Cruz

Bentaleb, s 58 nastupa za Lille, kaže da unatoč dva posljednja poraza ekipa vjeruje u plasman među osam najboljih, za što će mu trebati 15 ili 16 bodova.

- Naravno. Sve dok je matematički moguće. To nam je uvijek na umu. Sposobni smo pobijediti u bilo kojoj utakmici - poručio je bivši igrač Schalkea, Newcastlea i Tottenhama.

No naglasio je da sada razmišljaju samo o ogledu s Dinamom jer "neće biti lako".

- Ali smo kvalitetni i sposobni pobijediti u ovakvim utakmicama - izjavio je.

Pitali su ga postoji li kod igrača Lillea, podsvjesno, neka vrsta razočaranja i mentalna poteškoća s koncentracijom jer igraju u Europskoj ligi, a ne elitnoj Ligi prvaka.

Foto: Zorana Jevtic

- Ne, ne mislim. Naravno, lagao bih vam kada bih rekao da igranje protiv Real Madrida ne bi bilo veća stvar. Ali to je naša stvarnost danas. Danas je naš Real Madrid Dinamo Zagreb. I moramo, a to je ono što i radimo, dati 100 posto od sebe u ovakvim utakmicama - odgovorio je.

Tvrdi da svi znaju važnost ogleda s Dinamom, koji je na 12. mjestu među 36 klubova Europske lige, pa će "dati sve od sebe da osvoje tri boda". Ne zna zašto je Lille, koji zauzima 19. mjesto, izgubio u zadnje dvije utakmice nakon početne dvije pobjede.

- U ovakvom natjecanju, kada idete u Beograd ili kada ugostite momčad poput Dinama, potreban vam je taj dodatni duh. Potrebna vam je snaga karaktera i borbenost do samog kraja. To su teške utakmice, ponekad odlučene malim detaljima, kao u Beogradu s penalom. Dakle, znamo da ćemo tu morati biti besprijekorni - rekao je.