Dinamo je doveo Rusa i objavio neobično priopćenje. Navijači se čude i pitaju otkud toliko znanja

Dinamo je službeno predstavio novo pojačanje. Dres hrvatskog prvaka odsad će nositi 24-godišnji ruski veznjak Kiril Kravcov, koji u Maksimir stiže kao dodatna opcija u sredini terena, prvenstveno na poziciji defenzivnog veznog. Nakon potpisa ugovora nije skrivao zadovoljstvo dolaskom u Zagreb, posebno istaknuvši broj pet koji će nositi u Dinamu.

Mnoge je iznenadio izjavom u kojoj osjeća 'obvezu' prema legendama zagrebačkog Dinama. Uz to, fascinirao je i znanjem da je Velimir Zajec počasni predsjednik kluba te kako je čuo za legendu Arijana Ademija koji je dugi niz godina nosio 'peticu'. Moguće je da se educirao prije dolaska ili je ova izjava unaprijed napisana od strane tima koji se bavi odnosima s javnošću.

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- Iznimno sam ponosan što sam postao igrač tako velikog kluba kao što je Dinamo. Imam velike ambicije da doživimo velike stvari zajedno, uvjeren sam da će tako i biti. Isto tako osjećam posebnu obavezu prema legendarnoj “Dinamovoj petici”, broj koji su nosili velikani kao što su naš počasni predsjednik Velimir Zajec i Arijan Ademi. Jedva čekam biti spreman i istrčati na Maksimir, stadion na kojem se osjeća snaga velike nogometne povijesti.