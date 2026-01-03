Dinamo plaća masnu kaznu zbog transparenta BBB-a! HNS udario po džepu zbog rasizma i pirotehnike, a ni Hajduk i Rijeka nisu prošli lišo
Dinamo je doznao kaznu zbog sramotnog transparenta 'ZDS'
Desetak dana kasnije nego što je to uobičajeno, disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer objavio je kazne za posljednje jesensko kolo HNL-a odigrano vikend prije Božića.
Najteže je prošao Dinamo, čija je navijačka skupina Bad Blue Boys u završnici utakmice protiv Lokomotive na Maksimiru izvjesila skandalozni transparent s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" i porukom "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?", aludirajući na Tomaševićevu zabranu drugog Thompsonova koncerta u Areni Zagreb.
Maksimirski će klub zbog tog transparenta koji krši članak 87. Disciplinskog pravilnika o rasizmu i drugim oblicima diskriminacije platiti 5000 eura, a sveukupno će u blagajnu HNS-a platiti 12.000 eura.
Priopćenje HNS-a prenosimo u nastavku:
"Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 18. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Dinamo - Lokomotiva (20. prosinca 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 7.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.000 eura
Hajduk - Vukovar 1991 (21. prosinca 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 6.200 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.500 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.700 eura
Rijeka - Gorica (21. prosinca 2025.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 6.000 eura
