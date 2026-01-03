Dinamo je doznao kaznu zbog sramotnog transparenta 'ZDS'

Desetak dana kasnije nego što je to uobičajeno, disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer objavio je kazne za posljednje jesensko kolo HNL-a odigrano vikend prije Božića.

Najteže je prošao Dinamo, čija je navijačka skupina Bad Blue Boys u završnici utakmice protiv Lokomotive na Maksimiru izvjesila skandalozni transparent s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" i porukom "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?", aludirajući na Tomaševićevu zabranu drugog Thompsonova koncerta u Areni Zagreb.

Maksimirski će klub zbog tog transparenta koji krši članak 87. Disciplinskog pravilnika o rasizmu i drugim oblicima diskriminacije platiti 5000 eura, a sveukupno će u blagajnu HNS-a platiti 12.000 eura.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Priopćenje HNS-a prenosimo u nastavku:

"Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 18. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Dinamo - Lokomotiva (20. prosinca 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 7.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 5.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.000 eura

Hajduk - Vukovar 1991 (21. prosinca 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 6.200 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.500 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.700 eura

Rijeka - Gorica (21. prosinca 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 6.000 eura