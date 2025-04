Dinamo je emotivnom objavom ovjekovječio povratak kapetana

Sa smiješkom je ušao u maksimirski salon. Nije ga skidao ni tijekom cijelog predstavljanja, emocije su bile prisutne.

- Prvi put sam u Maksimir zakoračio 1. rujna 1982. Imam istu ambiciju, vjeru i ljubav - rekao je Zvonimir Boban (56).

POGLEDAJTE VIDEO: Boban se vratio u Dinamo

Pokretanje videa... 10:05 Boban se vratio u Dinamo | Video: Ingrid Vujević/24sata

Jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena se nakon 34 godine vratio na mjesto gdje je sve počelo. Do odlaska u Milan , predvodio je klub kao kapetan i ostavio veličanstveni trag, a sada će preuzeti upravljačke konce broda koji je skrenuo s kursa.

Modri zaostaju sedam bodova za prvoplasiranom Rijekom, ali klupska vrhuška je angažmanom Bobana na funkciju predsjednika uprave smirila kaos koji je proteklih tjedana vladao u Maksimirskoj 128. Uspjeli su djelomično uspostaviti ravnotežu, no pitanje je do kada jer svi ovisi o rezultatima. Sada kada su uslišili ovu dugogodišnju želju navijača, mogu se baciti u potragu za sportskim direktorom i trenerom koji će voditi Dinamo u sljedećoj sezoni. A do tada, momčad će pokušati izvesti pravo malo čudo i obraniti titulu nakon brojnih turbulencija koje su potresle klub.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon press konferencije na kojoj su službeno obznanili njegov povratak u Dinamo, klub je na društvenim mrežama objavio njegovu fotografiju uz maksimirski teren i citat:

- Ima jedno mjesto koje dom je svima nama.

Članovi izvršnog odbora su na sjednici jednoglasno podržali prijedlog predsjednika kluba Velimira Zajeca i dosadašnjeg predsjednika uprave Zvonimira Manenice koji će, od 1. lipnja kada Boban službeno preuzme njegovu poziciju, nastaviti obnašati funkciju člana uprave za financije, a legendarni kapetan orijentirati će se na sportska pitanja.