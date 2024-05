Dinamo je izvukao nemoguće: Modri bez prepoznatljive igre, ali Jakirović mora ostati trener!

Dinamo je na nevjerojatan način završio sezonu, "modri" su u posljednjih 13 utakmica upisali čak 12 pobjeda i jedan remi. U Maksimiru su se proslavili naslov prvaka i osvojen Kup, velika fešta sprema se i za nedjelju kad će Trg bana Jelačića biti ofarban u plavo. Dinamo je vrlo blizu playoff fazi Lige prvaka, a taj bi rezultat odmah bitno napunio blagajnu zagrebačkog kluba. Rekli bismo sve je savršeno, ali...

Pokretanje videa... 00:50 Slavlje navijača Dinama ispred Maksimira | Video: 24sata

Sergej Jakirović ni poslije osvajanja Rabuzinovog sunca nije mogao javno potvrditi kako će u novoj sezoni sjediti na klupi Dinama, trener "modrih" poručio je kako ga čeka "razgovor s vodećim ljudima kluba". Čini se kako ni Jakiroviću nije jasno što se događa, zašto se pitanje njegove budućnosti sve češće spominje. A čovjek je osvojio prvenstvo, Kup, izborio osminu finala europskog natjecanja.

Rijeka: Slavlje Dinama nakon pobjede i osvajanja dvostruke krune | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Velimir Zajec već mu je nekoliko puta dao podršku, ali ni predsjednik hrvatskog prvaka niti jednom nije javno rekao "da, Jakirović će i sljedeće sezone voditi Dinamo". A to je mogao, pa čak i trebao napraviti još jučer na Rujevici. Ipak mu je aktualni trener nakon jedne turbulentne sezone osigurao mirno ljeto, pa i punu blagajnu.

Jakirović iz utakmice u utakmicu dobiva i sve veći pljesak Dinamovih navijača, iako mu momčad i dalje nema prepoznatljiv stil igre. Zagrepčani nekad igraju s tri, nekad s četiri igrača u zadnjoj liniji, na Rujevici se sad zaigralo bez desnog krila, stalno se nekako Dinamo prilagođava suparnicima. A svi u klubu žele da se oni prilagođavaju Dinamu. To bi i jedino bilo normalno.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Ako ćemo biti realni, Dinamovi rezultati bili su u finišu sezone daleko iznad prikazane igre, ali tako to rade velike momčadi. Tako to na europskoj razini radi Real Madrid, na hrvatskoj- zagrebački Dinamo. "Modri" nisu bili dojmljivi na prvom Poljudu, Dabro je mogao šokirati plave u Varaždinu, na Rujevici (HNL) se Dinamo čupao na sve načine, ni protiv Rijeke u Maksimiru (finale Kupa) to nije izgledalo dobro. Ali, uvijek su tu bili rezultati...

Jakirović je tešku sezonu mirno priveo kraju, Dinamo slavi trostruku krunu, na prvenstvenoj ljestvici je 10 bodova ispred Rijeke, čak 16 ispred Hajduka. I baš zbog toga priče o novim trenerima nemaju smisla, Jakirović mora ostati. Prvo odraditi razgovor s Velimirom Zajecom i Markom Marićem, s njima usuglasiti daljnje klupske interese (još veća promocija mladih), a onda krenuti u novu sezonu. I konačno s Dinamom biti prepoznatljiv.