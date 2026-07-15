Dinamo je kralj kvalifikacija za LP! Ne postoji klub u Europi koji dominira ovako, evo statistike

Dinamo je ponovo osvojio prvenstvo Hrvatske pa će tako i zasluženo u lov na Ligu prvaka. Put kreće iz drugog pretkola, a protivnik je švicarski prvak Thun. Prvu utakmicu "modri" igraju u gostima 21. srpnja (utorak), a uzvrat je za tjedan dana na Maksimiru. To je još jedna od mnogih utakmica kvalifikacija Lige prvaka za Dinamo, a jedna statistika otkrila je nevjerojatnu činjenicu.

Naime, zagrebački klub je apsolutni kralj kvalifikacija za Ligu prvaka. Niti jedan klub u Europi nije toliko put igrao kvalifikacije, niti je toliko puta pobjeđivao. Prema statistici koju je objavila stranica Football Meets Data, Dinamo je odigrao čak 108 utakmica u kvalifikacijama za elitno nogometno natjecanje. Drugi na listi je Dinamo Kijev koji je na "samo" 79. Slijedi Celtic sa 74 pa se nižu ostali klubovi, ali ovakva razlika je nevjerojatna.

Kada bi se za svaku utakmicu u kvalifikacijama dobivali bodovi, Dinamo bi ih imao ogromnih 207. To su 63 pobjede i 24 remija, a izgubio je 23 susreta. "Modri" su u kvalifikacijama i izrazito efikasni. Ukupna gol-razlika je +96, odnosno 203-107. Kad pogledamo golove, Dinamo je uvjerljivo najviše zabio u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a sukladno i broju utakmica najviše i primio, ali to je potpuno nebitno kada se pogleda ova nevjerojatna statistika.

Dinamo je od samostalnosti devet puta igrao grupnu (ili ligašku) fazu Lige prvaka, a što se tiče ovih nevjerojatnih brojki u kvalifikacijama, zanimljiva je još jedna činjenica. Da Dinamo izgubi svaku utakmicu u kvalifikacijama u bližoj budućnosti, trebalo bi vjerojatno čitavo desetljeće da ga netko "skine" s prvog mjesta.