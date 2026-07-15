Mbappé nikad oštriji, kritizirao sve redom: Zakazali smo, ovako nismo mogli pobijediti...

Francuska je u polufinalu Svjetskog prvenstva doživjela težak udarac. Španjolska je pobijedila 2-0, potpuno kontrolirala utakmicu i ugasila francuski san o novom finalu, a Kylian Mbappe nakon susreta nije tražio opravdanja. Kapetan Francuske priznao je da njegova momčad nije ispunila gotovo nijedan dio plana i da je podbacila taktički, tehnički i energetski.

- Nismo odigrali utakmicu kakvu smo željeli, ni taktički, ni tehnički, ni prema ukupnoj razini koju smo pokazali. Kada u polufinalu Svjetskog prvenstva ne napraviš ono što bi trebao, ne možeš pobijediti - rekao je Mbappe.

Španjolska je, za razliku od Francuske, od prve minute nametnula svoju igru i zasluženo izborila finale.

- Španjolska se držala svog plana, onoga čemu je vjerna. To je momčad koja voli imati kontrolu lopte i kontrolu tempa. Naša je ideja bila visoko ih pritisnuti kako im ne bismo dopustili da uvedu utakmicu u lažni ritam, ali u tome nismo uspjeli. Bilo je previše tehničkih pogrešaka i nismo im znali nauditi onda kada smo im morali nauditi - rekao je francuski kapetan.

Španjolci su poveli u 22. minuti. Lucas Digne zakasnio je u kaznenom prostoru i pogodio Laminea Yamala, a sudac je pokazao na bijelu točku. Mikel Oyarzabal preuzeo je odgovornost i sigurnim udarcem doveo Španjolsku u vodstvo. Francuska je u nastavku pokušala podići ritam, ali nije pronalazila način da ozbiljnije ugrozi španjolska vrata. Kazna je stigla u 58. minuti, kada je Pedro Porro nakon sjajne kombinacije s Danijem Olmom pogodio za 2-0 i praktički riješio pitanje pobjednika.

Mbappe je posebno istaknuo da je Francuska dopustila Španjolskoj da radi ono u čemu je najbolja.

- Dopustili smo im da diktiraju tempo, a na nama je bilo da promijenimo taj odnos snaga. Tu smo zakazali. Već u presingu, u načinu na koji smo ih išli napasti, stalno smo se nalazili u situaciji tri na dva u sredini terena, a protiv Španjolske je to odmah komplicirano - objasnio je.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Posebno je istaknuo slobodu koju su imali Fabian Ruiz i Rodri.

- Fabian i Rodri imali su previše vremena za igru. Nedostajalo nam je komunikacije u presingu. Trebali smo igrati više jedan na jedan i natjerati ih da trče s nama jer to nije momčad koja voli trčati bez lopte - rekao je Mbappe.

Ni nakon osvojenih lopti Francuska nije uspijevala razviti ozbiljnije napade.

- Čak i kada bismo osvojili loptu, tehnički prve lopte i prvi dodiri nisu bili dostojni polufinala Svjetskog prvenstva. Kada sve to spojite, dobijete poraz - dodao je.

Francuska je već na poluvremenu bila u teškoj situaciji, a povijest Svjetskih prvenstava pokazivala je koliko je zadatak bio zahtjevan. Samo su se dvije reprezentacije uspjele plasirati u finale nakon što su u polufinalu gubile na poluvremenu. Argentina je to napravila protiv Italije 1990. godine, kada je prošla nakon izvođenja jedanaesteraca, a Hrvatska je 2018. preokrenula protiv Engleske i slavila 2-1 nakon produžetaka.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Francuska se nije uspjela pridružiti tom društvu. Momčad Didiera Deschampsa do kraja je djelovala bezidejno i bez energije potrebne za veliki povratak, dok je Španjolska mirno čuvala prednost i izborila drugo finale Svjetskog prvenstva u svojoj povijesti. Mbappe nije skrivao koliko ga je ispadanje pogodilo.

- Kao i svi ostali, osjećam veliko razočaranje. Sanjali smo finale, željeli smo svojoj zemlji dati mogućnost da sanja i da ispiše povijest. Sada se s time moramo suočiti uzdignute glave. Razočaranje je golemo, teško ga mogu opisati riječima - rekao je.

Francuskoj sada ostaje prihvatiti poraz i krenuti dalje.

- Morat ćemo podići glavu, otići na odmor i ponovno krenuti. Nogomet nikoga ne čeka. Doći će novi izazovi, i na klupskoj i na reprezentativnoj razini - zaključio je Mbappe.