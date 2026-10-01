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ODBIO JE PONUDU

'Dinamo je mogao dobiti 20 mil. eura za Belju. Boban nije htio'

Piše Luka Tunjić,
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'Dinamo je mogao dobiti 20 mil. eura za Belju. Boban nije htio'
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Beljo je u utorak prvi put startao za hrvatsku reprezentaciju, a od te je prilike izvukao maksimum, s obzirom na to da je zabio prvijenac za 'vatrene'

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Teško je zamisliti krvnu sliku Dinamovog napada bez hrvatskog reprezentativca Diona Drene Belje (24). "Modri" su prošlog ljeta doveli bivšeg napadača Osijeka i Istre iz Augsburga u velikom poslu, a nakon samo godinu dana zagrebački je klub mogao višestruko zaraditi na svojem napadaču, otkriva nogometni menadžer Andy Bara u Podcastu Inkubator!

Beljo je u utorak prvi put startao za hrvatsku reprezentaciju, a od te je prilike izvukao maksimum, s obzirom na to da je zabio prvijenac za ''vatrene''. Bara, koji nije Beljin menadžer, otkriva kako je djelovao kao posrednik za jedan inozemni klub koji je bio spreman ozbiljno investirati u Belju.

UEFA Nations League - Spain vs Croatia
Foto: JULIO MUNOZ

- Nazvao sam Bobana i rekao mu da imam ponudu koja se može popeti do 20 milijuna eura. Zvone mi je rekao da nije trenutak za prodati ga - rekao je Bara, koji priznaje kako Boban nije htio ni otvoriti pregovore...

- Ne mogu reći o kojem se klubu radi jer se posao nije dogodio. Boban mi je rekao da nije trenutak, da Beljo treba Dinamu. Nisam previše forsirao. Obavijestio sam taj klub i rekao im da sada posao nije moguć, ali da će se možda moći razgovarati na zimu - intrigantno je zaključio Bara.

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