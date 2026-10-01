Beljo je u utorak prvi put startao za hrvatsku reprezentaciju, a od te je prilike izvukao maksimum, s obzirom na to da je zabio prvijenac za 'vatrene'
'Dinamo je mogao dobiti 20 mil. eura za Belju. Boban nije htio'
Teško je zamisliti krvnu sliku Dinamovog napada bez hrvatskog reprezentativca Diona Drene Belje (24). "Modri" su prošlog ljeta doveli bivšeg napadača Osijeka i Istre iz Augsburga u velikom poslu, a nakon samo godinu dana zagrebački je klub mogao višestruko zaraditi na svojem napadaču, otkriva nogometni menadžer Andy Bara u Podcastu Inkubator!
Beljo je u utorak prvi put startao za hrvatsku reprezentaciju, a od te je prilike izvukao maksimum, s obzirom na to da je zabio prvijenac za ''vatrene''. Bara, koji nije Beljin menadžer, otkriva kako je djelovao kao posrednik za jedan inozemni klub koji je bio spreman ozbiljno investirati u Belju.
- Nazvao sam Bobana i rekao mu da imam ponudu koja se može popeti do 20 milijuna eura. Zvone mi je rekao da nije trenutak za prodati ga - rekao je Bara, koji priznaje kako Boban nije htio ni otvoriti pregovore...
- Ne mogu reći o kojem se klubu radi jer se posao nije dogodio. Boban mi je rekao da nije trenutak, da Beljo treba Dinamu. Nisam previše forsirao. Obavijestio sam taj klub i rekao im da sada posao nije moguć, ali da će se možda moći razgovarati na zimu - intrigantno je zaključio Bara.
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