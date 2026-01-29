Evo koje čudo se mora dogoditi da Dinamo ispadne iz Europe

Dinamo će u 21 sat odigrati zadnju utakmicu Europske lige u gostima kod danskog Midtjyllanda. Pobjeda protiv FCSB-a (4-1) dovela je Dinamo na korak do play-offa za osminu finala, ali još nije 100 posto unutra. Remi protiv jake danske momčadi bio bi dovoljan, ali i s porazom bi Dinamo, vjerojatno, dogurao do doigravanja.

Pokretanje videa... 00:42 Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

Da bi Dinamo ispao, mora se poklopiti svih pet ovih rezultata. Pa tako Young Boysi moraju pobijediti u gostima kod Stuttgarta, pobjeda Ludogoreca protiv Nicom, pobjeda Branna kod Sturma iz Graza, pobjeda Celtica protiv Utrechta te pobjeda Lillea kod kuće protiv Freiburga.

Pobjedom bi Dinamo imao i šanse za Top 16 te time osigurao prednost domaćeg terena u doigravanju, ali za to se mora poklopiti nekoliko rezultata pa je vjerojatnost za to nešto manja. Mora se nadati porazu četiri od 10 klubova koji su ispred njega. To bi mogli biti poraz Panathinaikosa od Rome, zatim Viktorije kod Basela, PAOK-a kod Lyona te poraz Celte u Beogradu od Crvene zvezde. U toj utakmici odgovarala bi i pobjeda španjolske momčadi, ali tada i oni i Dinamo moraju pobijediti s tri gola razlike. Remi u Beogradu nikako ne odgovora Dinamu.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Uđe li Dinamo u doigravanje, protivnika će saznati u petak u 13 sati, a utakmice će se igrati 19. i 26. veljače. "Modri" su jako dobro ušli u nastavak sezone i čini se kako su pripreme u Čatežu urodile plodom. Ponovo je Kovačevićeva momčad postala efikasna pred golom te je u dvije utakmice nastavka zabila sedam golova te se s pravom može nadati punom plijenu u Danskoj.

Da Dinamo ispadne, mora se poklopiti sve ovo:

Poraz od Midtjyllanda

Pobjeda Young Boysa protiv Stuttgarta

Pobjeda Ludogoreca protiv Nice

Pobjeda Branna kod Sturma

Pobjeda Celtica protiv Utrechta

Pobjeda Lillea ili neriješeno protiv Freiburga