Dinamo je najveći 'pehist'u Ligi prvaka. Teško da će se ponoviti

Prije dvije sezone nogometaši Dinama u Ligi prvaka ostvarili su 11 bodova i prema svim kalkulacijama moralo je to biti dovoljno za prolazak u play-off. Ipak spletom okolnosti 'modri' su završili mjesto ispod crte, na 25. mjesto i ostali su bez europskog proljeća.

Poznata stranica zadužena za nogometne kalkulacije Football meets Data, šanse da klub iz Lige prvaka ove sezone doživi sudbinu Dinama i ostane bez play-offa s 11 bodova su 0,1%. Naprotiv, najveća je vjerojatnost da će momčad koja osvoji 11 bodova zauzeti relativno visoko 18. mjesto, umjesto 25. koje su prije dvije sezone zauzeli Zagrepčani.

How likely it is that someone will experience the fate of 🇭🇷 Dinamo Zagreb from 2024/25 and finish outside 🔵 UCL Top 24 despite winning 1⃣1⃣ points?



Answer = 0.1%



In 2025/26 two teams went through with 9⃣ pts!



Chart shows that the expectation for teams with 11 pts is 18th or… pic.twitter.com/BK2xycMhqW — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 31, 2026

Prema kalkulacija klubovi s 11 bodova imaju jednaku šansu da završe 12. kao i 25. U prvom bi slučaju imali status nositelja i (vjerojatno) povoljnijeg protivnika u borbi za ulazak u osminu finala najelitnijeg europskog klupskog natjecanja, dok su Modri pak ostali bez ikakve šanse za plasman među 16 najboljih momčadi.

Nesreću Dinama vjerojatno dobro dočarava i činjenica da je prošle sezone za ulazak u play-off bilo dovoljno devet bodova, dva manje nego nego Dinamo koji je je u tih osam utakmica promijenio čak tri trenera. Podsjetimo, Sergej Jakirović je Zagrepčane uveo u Ligu prvaka te je nakon 9-2 poraza od Bayerna smijenjen. Potom je Nenad Bjelica s 'modrima'i osvojio osam bodova, dok je u posljednje dvije utakmice ligaške faze Fabio Cannavaro upisao pobjedu protiv Milana i, činilo se, doveo Dinamo u play-off za osminu finala. No, nije bilo.