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NE PONOVILO SE

Dinamo je najveći 'pehist'u Ligi prvaka. Teško da će se ponoviti

Piše Ivan Tomašković,
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Dinamo je najveći 'pehist'u Ligi prvaka. Teško da će se ponoviti
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Prije dvije sezone 'modri' su osvojili 11 bodova i ostali su mjesto ispod crte te su ostali bez play-offa Lige prvaka

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Prije dvije sezone nogometaši Dinama u Ligi prvaka ostvarili su 11 bodova i prema svim kalkulacijama moralo je to biti dovoljno za prolazak u play-off. Ipak spletom okolnosti 'modri' su završili mjesto ispod crte, na 25. mjesto i ostali su bez europskog proljeća.

Poznata stranica zadužena za nogometne kalkulacije Football meets Data, šanse da klub iz Lige prvaka ove sezone doživi sudbinu Dinama i ostane bez play-offa s 11 bodova su 0,1%. Naprotiv, najveća je vjerojatnost da će momčad koja osvoji 11 bodova zauzeti relativno visoko 18. mjesto, umjesto 25. koje su prije dvije sezone zauzeli Zagrepčani. 

Prema kalkulacija klubovi s 11 bodova imaju jednaku šansu da završe 12. kao i 25. U prvom bi slučaju imali status nositelja i (vjerojatno) povoljnijeg protivnika u borbi za ulazak u osminu finala najelitnijeg europskog klupskog natjecanja, dok su Modri pak ostali bez ikakve šanse za plasman među 16 najboljih momčadi.

Nesreću Dinama vjerojatno dobro dočarava i činjenica da je prošle sezone za ulazak u play-off bilo dovoljno devet bodova, dva manje nego nego Dinamo koji je je u tih osam utakmica promijenio čak tri trenera. Podsjetimo, Sergej Jakirović je Zagrepčane uveo u Ligu prvaka te je nakon 9-2 poraza od Bayerna smijenjen. Potom je Nenad Bjelica s 'modrima'i osvojio osam bodova, dok je u posljednje dvije utakmice ligaške faze Fabio Cannavaro upisao pobjedu protiv Milana i, činilo se, doveo Dinamo u play-off za osminu finala. No, nije bilo. 

Champions League - GNK Dinamo Zagreb v AS Monaco
Foto: Antonio Bronic

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