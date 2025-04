Dinamo je nakon dva mjeseca imenovao sportskog direktora! Radio je u Istri i Šibeniku...

Dinamo je prije dva mjeseca smijenio sportskog direktora Marka Marića i od tada je trajala potraga za njegovim nasljednikom. Čelnici su prvo jamčili kako će novo ime predstaviti do kraja ožujka, ali dobrano su probili taj rok. Glavni kandidati bili su stranci, birali su između Talijana Filippa Giraldija i Maura Lea, no sve se promijenilo nakon što je Zvonimir Boban zasjeo na funkciju predsjednika uprave. On zagovara domaću struku i istinske dinamovce pa je ideja o sportskom direktoru vrlo brzo pala u vodu.

Pokretanje videa... 10:05 Boban se vratio u Dinamo | Video: Ingrid Vujević/24sata

Tko će to biti, pitali su se navijači, kružila su razna imena, a na kraju su se 'modri' odlučili na čovjeka koji poznaje stanje u klubu i kojem neće trebati dugo za prilagodbu. Nekadašnji maksimirski junior i donedavni skaut kluba, 46-godišnji Dario Dabac, ovoga je petka preuzeo ulogu sportskog direktora Dinama, potvrdio je maksimirski klub.

Dabac je iskusan nogometni stručnjak koji se u sustavu maksimirskog kluba nalazi godinu i pol dana, ponajprije u ulozi skauta. U dosadašnjoj je karijeri radio kao trener mlađih uzrasta, skaut i sportski direktor čime je stekao iskustvo na svim razinama ključnima za kompetentno upravljanje sportskom politikom kluba u cjelini.

Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

Rođen je 23. svibnja 1978. godine u Senju, a nakon tinejdžerskih dana u Dinamovoj školi seniorsku je karijeru gradio u brojnim klubovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Nakon epizoda u Njemačkoj, Austriji i Japanu zaigrao je za Rijeku. Nastupao je kasnije i u Kuvajtu i Kini.

Po završetku igračke karijere vodio je mlađe uzraste u Rijeci, i to u rasponu od U-15 preko U-17 do U-19. Bio je asistent izborniku hrvatske U-15 reprezentacije Mladenu Ivančiću, a potom i Ferdi Milinu na klupi U-19 momčadi “vatrenih”. Bio je glavni trener kineskog Sichuana, svog matičnog kluba Nehaja iz Senja, potom sportski direktor Istre 1961 i Šibenika da bi od prosinca 2023. postao dio Dinamove skautske službe.

Šibenik: Konferencija za medije HNK Šibenik uoči početka priprema | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Istra je tijekom njegovog mandata sportskog direktora dogurala do finala Kupa 2021. godine gdje je izgubila od Dinama (6-3), a tada je u pulskom klubu na posudbi igrao Josip Šutalo. Važno je napomenuti kako je u Istri surađivao s Gonzalom Garcijom čije ime se spominje u eteru kao moguće trenersko rješenje za sljedeću sezonu.

Najveća vrlina novog sportskog direktora Dinama je istančan osjećaj za mlade igrače, a to se sada nadaju iskoristiti na Maksimiru. Dabac će biti desna ruka Zvonimiru Bobanu koji će biti zadužen za nogometna pitanja te će odlučivati o ulaznim i izlaznim transferima.