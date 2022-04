'Dinamo je nekorektan i to je podcjenjivački prema igračima! Pa što bi onda Hajduk trebao?!'

Razočarani smo jer smo igrali kod kuće, a bili smo u skupini bez izraženog favorita. U tom kontekstu, razumijem da neki to vide kao neuspjeh, premda Hrvatska nema toliku bazu da bi trebala očekivati automatski plasman na završne turnire. Uostalom, u proteklih 20 godina Hrvatska je samo tri puta izborila završni turnir, od 19 pokušaja! A nama je primaran cilj razvoj igrača za A reprezentaciju. Pa na Europsko prvenstvo nisu se plasirali ni Portugal, Belgija, branitelji naslova Španjolci..., a Njemačka nije upisala ni jednu pobjedu, a izgubila je od Finske!

Tako je Josip Šimunić u razgovoru za SN analizirao posljednje mjesto svoje U-19 reprezentacije u Elitnoj rundi kvalifikacija za Euro, u kojoj je Hrvatska u Karlovcu osvojila posljednje mjesto, iza Rumunjske, Islanda i Gruzije.

Tijekom turnira, nakon prve utakmice, u kojoj su naši pobijedili Island, iz Dinama su stigle krajnje neumjesne kritike izborniku. Jer se, eto, drznuo izostaviti ijednog dinamovca iz prvih 11 reprezentacije!? Konkretno, prozvao ga je direktor škole Tomislav Butina, Joeov bivši suigrač iz reprezentacije.

- Izuzetno cijenim Dinamovu školu i doprinos koji je Dinamo dao svim uspjesima reprezentacija, za hrvatski nogomet je svakako jako važno da Dinamo nastavi “proizvoditi” istim tempom. Ipak, to je bilo neprimjereno i nekorektno. Čemu to? Znamo da Hrvatska postiže rezultate kada svi pušemo u isti rog, kada smo zajedno. To me razočaralo. Što bi Hajduk trebao reći, koji je imao manje pozvanih igrača od Dinama za ovu akciju, a oni su prvaci u tom uzrastu? Uostalom, to je podcjenjivački prema svim drugim klubovima i tim igračima, kakvu im onda to poruku šaljemo? Žao mi je zbog njih, a žao mi je i zbog dečki iz Dinama, koji su se ni krivi ni dužni našli pod tim povećalom. Takvi pritisci mogu samo rezultirati nekim podjelama, što ne vodi ničemu dobrome.

Šimunić je zaključio za SN:

- Sve što sam kao igrač postigao, postigao sam radom. Takav sam i takav ću biti i kao trener, pošten i neovisan. Ako ne mogu raditi posao neovisno, neću ga niti raditi. Meni nije važno kako se igrač zove, u kojem klubu igra, tko mu je trener, otac ili menadžer, već samo kako igra i kako se ponaša u reprezentaciji. ostalom, radio bih protiv sebe da ne stavljam u ekipu najbolje što imam, zar ne? Dečkima iz Dinama nije potreban taj oblik zaštite kluba. Neka se fokusiraju na rad i ne sumnjam da će isplivati jer imaju kvalitetu.

Najčitaniji članci