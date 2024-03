Dinamo je od stopera PAOK-a napravio golgetera! 'Utakmica karijere. Kakva igra i strast...'

Dinamo je ispao u osmini finala Konferencijske lige nakon što je PAOK u Solunu nadoknadio dva gola zaostatka s Maksimira i s 5-1 deklasirao hrvatskog prvaka. Grčki je klub tako treći put u svojoj povijesti izborio četvrtfinale europskog natjecanja, dok će se 'modri' fokusirati na domaća natjecanja nakon ovog poraza.

Dominik Kotarski bio je jedan od mnogih igrača PAOK-a koji je nakon poraza na Maksimiru isticao kako ništa nije gotovo, a snjime se složio 20-godišnji stoper Konstantinos Koulierakis, koji je zabio gol, a jedan mu je naknadno upisan kao autogol Sučića.

- Bila je to utakmica karijere, vjerojatno jedna od mojih najboljih. Uz naš imidž u igri, strast, energiju, rezultat kakav je došao, čak i netko tko nije vidio utakmicu može razumjeti što se danas dogodilo. Bez obzira na prethodni rezultat, u utakmicu smo ušli s namjerom da preokrenemo i kvalificiramo se. Najvažnija je bila odlučnost - istaknuo je Koulierakis.

'Rekao sam igračima da moramo ostati u Europi'

Trener PAOK-a Razvan Lucescu nije imao puno toga za reći nakon utakmice. Jednostavno je uživao u velikom preokretu svoje momčadi.

- Nakon 5-1 nemate puno toga za reći. Presretan sam, ne znam mogu li biti sretniji. Igrači su pokazali veliku odlučnost da se kvalificiraju, rekao sam im prije utakmice da trebamo ostati u Europi, napravili smo dobar posao i zaslužujemo biti ovdje. Ovo je čarobna sezona za PAOK - rekao je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Napadač Brandon Thomas stvarao je probleme zadnjoj liniji Dinama, a zabio je i treći gol PAOK-a u 42. minuti.

- Bilo je to nešto nevjerojatno, apsolutno jedinstveno. Jako smo sretni, trebali smo to i vjerovali smo u to. Poništili smo rezultat prve utakmice i sada je vrijeme za uživanje. Znamo tko smo, naše mogućnosti kao momčad i nije nas briga što kažu da smo autsajderi. Vjerovali smo u preokret. Sve što radim posvećujem svom djedu, njemu dugujem to što sam nogometaš - zaključio je Thomas uz posvetu svojem djedu.