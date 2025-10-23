Dinamo je ostao neporažen u Europi, pogledajte ljestvicu! Evo koliko će mu trebati za prolazak

Dinamo je malo pokvario savršeni start u Europsku ligu. Nakon dvije pobjede u prva dva kola, i to s po dva gola razlike protiv Fenerbahčea i Maccabija (3-1), remizirao je s Malmöom (1-1), koji je do ove runde bio posljednji sastav natjecanja. Domaćini su poveli golom Oscara Lewickog glavom nakon kornera iz posljednje akcije u prvom poluvremenu, a izjednačio je Cardoso Varela u šestoj minuti nadoknade nakon što je više od pola posla odradio Mounsef Bakrar lijepim lobom.

Koji je sad Dinamo na ljestvici?

S prve pozicije hrvatski doprvak skliznuo je na četvrto. Tri kluba imaju stopostotan učinak (Midtjlylland - kojem će u goste u zadnjem kolu 29. siječnja, Braga i Lyon), slijedi četverac s po sedam bodova (Dinamo, Viktoria Plzen, Freiburg i Ferencvaros), pri čemu "modri" imaju najbolju gol-razliku. To znači da i dalje drži mjesto koje mu donosi izravan plasman u osminu finala, ali mu sad slijede tri uzastopna dvoboja protiv klubova iz liga "petice" i vrlo teški ispiti.

Koliko bodova treba Dinamu za prolazak?

Za siguran prolazak među najbolja 24 kluba trebat će mu 12 bodova (iako će i 11 gotovo sigurno biti dovoljno, ali nije u Ligi prvaka prošle sezone), a za mjesto u najboljih osam u svakom slučaju 16, a u nekom scenariju može biti i 15 bodova.

Kakav je raspored Dinama do kraja Europske lige?

"Modri" će za dva tjedna dočekati Celtu iz Viga na Maksimiru (6. studenog, 18.45), a nakon reprezentativne stanke putuju na noge Lilleu u Francusku (27. studenoga, 18.45). Slijedi još jedan dvoboj protiv Španjolaca u Zagrebu, dolazi Betis (11. prosinca, 18.45). Nakon božićno-novogodišnje stanke dočekat će rumunjski FCSB (22. siječnja, 21 sat) i gostovati u Danskoj kod Midtjyllanda (29. siječnja, 21 sat).

