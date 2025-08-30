Obavijesti

Ljestvica i raspored HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

Pehar HNS-a za prvaka koji će pobjedniku biti dostavljen helikopterom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

5. kolo HNL-a (29.-31. kolovoza)

reprezentativna stanka

1/16 finala Kupa (10. rujna, 16.30)

  • Dinamo Predavac - Dinamo
  • Maksimir - Rijeka
  • Neretva - Istra 1961
  • Uljanik - Osijek
  • Libertas - Gorica
  • Varteks - Šibenik
  • Dugo Selo - Lokomotiva
  • Solin - Rudeš
  • Gaj Mače - Varaždin
  • Kurilovec - Oriolik
  • Slavonija - BSK Bijelo Brdo
  • Radnik Križevci - Mladost Ždralovi
  • Vukovar 1991 - Cibalia
  • Karlovac 1919 - Belišće

6. kolo HNL-a (12.-14. rujna)

  • Slaven Belupo - Istra 1961 (12. rujna, 20 sati)
  • Varaždin - Hajduk (13. rujna, 17 sati)
  • Rijeka - Lokomotiva (13. rujna, 19.45)
  • Osijek - Vukovar 1991 (14. rujna, 17 sati)
  • Dinamo - Gorica (14. rujna, 19.15)

1. kolo Lige prvaka (16.-18. rujna)

1/16 finala Kupa

  • Graničar Kotoriba - Slaven Belupo (17. rujna, 16.30)

7. kolo HNL-a (19.-21. rujna)

  • Vukovar 1991 - Rijeka (19. rujna, 20 sati)
  • Hajduk - Dinamo (20. rujna, 17 sati)
  • Lokomotiva - Varaždin (20. rujna, 20 sati)
  • Gorica - Slaven Belupo (21. rujna, 17 sati)
  • Istra 1961 - Osijek (21. rujna, 19.15)

1/16 finala Kupa (24. rujna)

  • Koprivnica - Hajduk (16.30)

1. kolo Europske lige (24. rujna)

  • Dinamo - Fenerbahče (21 sat)

8. kolo HNL-a (26.-28. rujna)

  • Dinamo - Slaven Belupo
  • Osijek - Gorica
  • Varaždin - Vukovar 1991
  • Hajduk - Lokomotiva
  • Rijeka - Istra 1961

2. kolo Lige prvaka (30. rujna-1. listopada)

1. kolo Konferencijske lige (2. listopada)

  • Noah - Rijeka (18.45)

2. kolo Europske lige (2. listopada)

  • Maccabi Tel Aviv - Dinamo (21 sat)

9. kolo HNL-a (3.-5. listopada)

  • Lokomotiva - Dinamo
  • Vukovar 1991 - Hajduk
  • Istra 1961 - Varaždin
  • Gorica - Rijeka
  • Slaven Belupo - Osijek

reprezentativna stanka

10. kolo HNL-a (17.-19. listopada)

  • Dinamo - Osijek
  • Slaven Belupo - Rijeka
  • Gorica - Varaždin
  • Istra 1961 - Hajduk
  • Vukovar 1991 - Lokomotiva

3. kolo Lige prvaka (21.-22. listopada)

2. kolo Konferencijske lige (23. listopada)

  • Rijeka - Sparta Prag (18.45)

3. kolo Europske lige (23. listopada)

  • Malmö - Dinamo (21 sat)

11. kolo HNL-a (24.-26. listopada)

  • Vukovar 1991 - Dinamo
  • Lokomotiva - Istra 1961
  • Gorica - Hajduk
  • Varaždin - Slaven Belupo
  • Rijeka - Osijek

osmina finala Kupa (28.-29. listopada)

12. kolo HNL-a (31. listopada - 2. studenoga)

  • Dinamo - Rijeka
  • Osijek - Varaždin
  • Slaven Belupo - Hajduk
  • Gorica - Lokomotiva
  • Istra 1961 - Vukovar 1991

4. kolo Lige prvaka (4.-5. studenoga)

4. kolo Europske lige (6. studenoga)

  • Dinamo - Celta Vigo (18.45)

3. kolo Konferencijske lige (6. studenoga)

  • Lincoln Red Imps - Rijeka (21 sat)

13. kolo HNL-a (7.-9. studenoga)

  • Istra 1961 - Dinamo
  • Vukovar 1991 - Gorica
  • Slaven Belupo - Lokomotiva
  • Hajduk - Osijek
  • Varaždin - Rijeka

reprezentativna stanka

14. kolo HNL-a (21.-23. studenoga)

  • Dinamo - Varaždin
  • Rijeka - Hajduk
  • Osijek - Lokomotiva
  • Slaven Belupo - Vukovar 1991
  • Gorica - Istra 1961

5. kolo Lige prvaka (25.-26. studenoga)

5. kolo Europske lige (27. studenoga)

  • Lille - Dinamo (18.45)

4. kolo Konferencijske lige (27. studenoga)

  • Rijeka - AEK Larnaca (21 sat)

15. kolo HNL-a (28.-30. studenoga)

  • Gorica - Dinamo
  • Istra 1961 - Slaven Belupo
  • Vukovar 1991 - Osijek
  • Lokomotiva - Rijeka
  • Hajduk - Varaždin

16. kolo HNL-a (5.-7. prosinca)

  • Dinamo - Hajduk
  • Varaždin - Lokomotiva
  • Rijeka - Vukovar 1991
  • Osijek - Istra 1961
  • Slaven Belupo - Gorica

6. kolo Lige prvaka (9.-10. prosinca)

6. kolo Europske lige (11. prosinca)

  • Dinamo - Betis (18.45)

5. kolo Konferencijske lige (11. prosinca)

  • Rijeka - Celje (21 sat)

17. kolo HNL-a (12.-14. prosinca)

  • Slaven Belupo - Dinamo
  • Gorica - Osijek
  • Istra 1961 - Rijeka
  • Vukovar 1991 - Varaždin
  • Lokomotiva - Hajduk

6. kolo Konferencijske lige (18. prosinca)

  • Šahtar - Rijeka (21 sat)

18. kolo HNL-a (19.-21. prosinca)

  • Dinamo - Lokomotiva
  • Hajduk - Vukovar 1991
  • Varaždin - Istra 1961
  • Rijeka - Gorica
  • Osijek - Slaven Belupo

božićno-novogodišnja stanka
7. kolo Lige prvaka (20.-21. siječnja)

7. kolo Europske lige (22. siječnja)

  • Dinamo - FCSB (21 sat)

19. kolo HNL-a (23.-25. siječnja)

  • Osijek - Dinamo
  • Rijeka - Slaven Belupo
  • Varaždin - Gorica
  • Hajduk - Istra 1961
  • Lokomotiva - Vukovar 1991

ždrijeb 1/16 finala Konferencijske lige (16. siječnja)
8. kolo Lige prvaka (28. siječnja)

8. kolo Europske lige (29. siječnja)

  • Midtjylland - Dinamo (21 sat)

ždrijeb 1/16 finala Lige prvaka (30. siječnja)
ždrijeb 1/16 finala Europske lige (30. siječnja)

20. kolo HNL-a (30. siječnja - 1. veljače)

  • Dinamo - Vukovar 1991
  • Istra 1961 - Lokomotiva
  • Gorica - Hajduk
  • Slaven Belupo - Varaždin
  • Osijek - Rijeka

21. kolo HNL-a (6.-8. veljače)

  • Rijeka - Dinamo
  • Varaždin - Osijek
  • Hajduk - Slaven Belupo
  • Lokomotiva - Gorica
  • Vukovar 1991 - Istra 1961

22. kolo HNL-a (13.-15. veljače)

  • Dinamo - Istra 1961
  • Gorica - Vukovar 1991
  • Slaven Belupo - Lokomotiva
  • Osijek - Hajduk
  • Rijeka - Varaždin

1/16 finala Lige prvaka, 1. utakmice (17./18. veljače)
1/16 finala Europske lige, 1. utakmice (19. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, 1. utakmice (19. veljače)

23. kolo HNL-a (20.-22. veljače)

  • Varaždin - Dinamo
  • Hajduk - Rijeka
  • Lokomotiva - Osijek
  • Vukovar 1991 - Slaven Belupo
  • Istra 1961 - Gorica

četvrtfinale Kupa (24./25. veljače)
1/16 finala Lige prvaka, uzvrati (24./25. veljače)
1/16 finala Europske lige, uzvrati (26. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, uzvrati (26. veljače)
ždrijeb završnice Lige prvaka (27. veljače)
ždrijeb završnice Europske lige (27. veljače)
ždrijeb završnice Konferencijske lige (27. veljače)

24. kolo HNL-a (27. veljače - 1. ožujka)

  • Dinamo - Gorica
  • Varaždin - Hajduk
  • Rijeka - Lokomotiva
  • Osijek - Vukovar 1991
  • Slaven Belupo - Istra 1961

25. kolo HNL-a (6.-8. ožujka)

  • Hajduk - Dinamo
  • Lokomotiva - Varaždin
  • Vukovar 1991 - Rijeka
  • Istra 1961 - Osijek
  • Gorica - Slaven Belupo

osmina finala Lige prvaka, 1. utakmice (10./11. ožujka)
osmina finala Europske lige, 1. utakmice (12. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, 1. utakmice (12. ožujka)

26. kolo HNL-a (13.-15. ožujka)

  • Dinamo - Slaven Belupo
  • Osijek - Gorica
  • Rijeka - Istra 1961
  • Varaždin - Vukovar 1991
  • Hajduk - Lokomotiva

osmina finala Lige prvaka, uzvrati (17.-18. ožujka)
osmina finala Europske lige, uzvrati (19. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, uzvrati (19. ožujka)

27. kolo HNL-a (20.-22. ožujka)

  • Lokomotiva - Dinamo
  • Vukovar 1991 - Hajduk
  • Istra 1961 - Varaždin
  • Gorica - Rijeka
  • Slaven Belupo - Osijek

reprezentativna stanka
polufinale Kupa (31. ožujka - 1. travnja)

28. kolo HNL-a (3.-5. travnja)

  • Dinamo - Osijek
  • Slaven Belupo - Rijeka
  • Gorica - Varaždin
  • Istra 1961 - Hajduk
  • Vukovar 1991 - Lokomotiva

četvrtfinale Lige prvaka, 1. utakmice (7./8. travnja)
četvrtfinale Europske lige, 1. utakmice (9. travnja)
četvrtfinale Konferencijske lige, 1. utakmice (9. travnja)

29. kolo HNL-a (10.-12. travnja)

  • Vukovar 1991 - Dinamo
  • Lokomotiva - Istra 1961
  • Hajduk - Gorica
  • Varaždin - Slaven Belupo
  • Rijeka - Osijek

četvrtfinale Lige prvaka, uzvrati (14.-15. travnja)
četvrtfinale Europske lige, uzvrati (16. travnja)
četvrtfinale Konferencijske lige, uzvrati (16. travnja)

30. kolo HNL-a (17.-18. travnja)

  • Dinamo - Rijeka
  • Osijek - Varaždin
  • Slaven Belupo - Hajduk
  • Gorica - Lokomotiva
  • Istra 1961 - Vukovar 1991

31. kolo HNL-a (21.-22. travnja)

  • Istra 1961 - Dinamo
  • Vukovar 1991 - Gorica
  • Lokomotiva - Slaven Belupo
  • Hajduk - Osijek
  • Varaždin - Rijeka

32. kolo HNL-a (25.-27. travnja)

  • Dinamo - Varaždin
  • Rijeka - Hajduk
  • Osijek - Lokomotiva
  • Slaven Belupo - Vukovar 1991
  • Gorica - Istra 1961

polufinale Lige prvaka, 1. utakmice (28./29. travnja)
polufinale Europske lige, 1. utakmice (30. travnja)
polufinale Konferencijske lige, 1. utakmice (30. travnja)

33. kolo HNL-a (1.-3. svibnja)

  • Gorica - Dinamo
  • Istra 1961 - Slaven Belupo
  • Vukovar 1991 - Osijek
  • Lokomotiva - Rijeka
  • Hajduk - Varaždin

polufinale Lige prvaka, uzvrati (5./6. svibnja)
polufinale Europske lige, uzvrati (7. svibnja)
polufinale Konferencijske lige, uzvrati (7. svibnja)

34. kolo HNL-a (8.-10. svibnja)

  • Dinamo - Hajduk
  • Varaždin - Lokomotiva
  • Rijeka - Vukovar 1991
  • Osijek - Istra 1961
  • Slaven Belupo - Gorica

35. kolo HNL-a (15.-17. svibnja)

  • Slaven Belupo - Dinamo
  • Gorica - Osijek
  • Istra 1961 - Rijeka
  • Vukovar 1991 - Varaždin
  • Lokomotiva - Hajduk

finale Europske lige - Istanbul (20. svibnja)

36. kolo HNL-a (24. svibnja)

  • Dinamo - Lokomotiva
  • Hajduk - Vukovar 1991
  • Varaždin - Istra 1961
  • Rijeka - Gorica
  • Osijek - Slaven Belupo

finale Konferencijske lige - Leipzig (27. svibnja)
finale Kupa - Osijek (28. svibnja)
finale Lige prvaka - Budimpešta (30. svibnja, 18 sati)

Ranije odigrano

2. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmica (22. srpnja)

2. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (23. srpnja)

2. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (24. srpnja)

2. pretkolo Lige prvaka, uzvrat (30. srpnja)

2. pretkolo Konferencijske lige, uzvrat (31. srpnja)

1. kolo HNL-a (1.-4. kolovoza)

3. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmice (5./6. kolovoza)

3. pretkolo Europske lige, 1. utakmica (6. kolovoza)

3. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (7. kolovoza)

2. kolo HNL-a (8. - 10. kolovoza)

3. pretkolo Europske lige, uzvrat (12. kolovoza)

Uefin superkup - Udine (13. kolovoza): PSG - Tottenham 6-5** (2-2, 2-2*)

3. pretkolo Konferencijske lige, uzvrat (14. kolovoza)

3. kolo HNL-a (15. - 17. kolovoza)

  4. pretkolo Europske lige, prva utakmica (21. kolovoza)

4. kolo HNL-a (22. - 24. kolovoza) 

pretkolo Hrvatskog kupa

4. pretkolo Lige prvaka, uzvrati (26./27. kolovoza)
ždrijeb glavne faze Lige prvaka (28. kolovoza, 18 sati)

4. pretkolo Europske lige, uzvrat (28. kolovoza)

ždrijeb glavne faze Europske i Konferencijske lige (29. kolovoza, 13 sati)

