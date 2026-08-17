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KIRIL KRAVCOV

Dinamo je potpisao Rusa, a on sve iznenadio izborom broja na dresu! Što će na to reći navijači?

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Dinamo je potpisao Rusa, a on sve iznenadio izborom broja na dresu! Što će na to reći navijači?
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Kravcov je potpisao za Dinamo i odmah uzeo legendarni broj 5 koji je godinama nosila ikona kluba Arijan Ademi

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Kiril Kravcov će uskoro i službeno postati Dinamov igrač. Ruski veznjak odradio je liječnički pregled bez problema, nakon čega je stavio potpis na ugovor i zaključio transfer u aktualnog hrvatskog prvaka.

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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

No, pažnju nije privukao samo činjenicom da je stigao u Maksimir. Kravcov je odmah izabrao broj pet, a riječ je o dresu koji je posljednjih godina bio gotovo sinonim za Arijana Ademija. Dugogodišnji kapetan i jedan od najvećih Dinamovih autoriteta upravo je s tim brojem izgradio status klupske ikone.

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Zbog toga će novi vlasnik "petice" zasigurno biti zanimljiv navijačima. Kravcov nije mogao dobiti neutralniji broj; od prvog će dana nositi broj koji je u Dinamu godinama nosio istinski lider 'modrih'. Rus bi trebao predstavljati novo rješenje u sredini terena i dodatno pojačati konkurenciju u veznom redu, no na njegov prvi nastup ipak će trebati pričekati.

Dinamo ga neće prijaviti za europski dvoboj protiv Vikinga, što znači da Kravcov neće biti u konkurenciji za prvi susret play-offa Lige prvaka. Njegov debi u plavom dresu stoga će pričekati neku od sljedećih utakmica. Do tada će se morati priviknuti na novu sredinu, ali i na činjenicu da je odabrao broj koji u Maksimiru nosi popriličnu povijest i težinu.

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Komentari 14
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