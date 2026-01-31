Obavijesti

Dinamo je potvrdio rastanak: 'Velika konkurencija i Dinamov sustav nisu mu išli u korist...'

Piše Jakov Drobnjak,
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Robert Mudražija odlazi na posudbu u ciparski AEK iz Larnace, objavio je Dinamo na službenim stranicama kluba. Mudražija je bio miljenik navijača, ali se nije nametnuo treneru Kovačeviću

Nastavljaju se odlasci iz Dinama. Nakon što su klub napustili Sandro Kulenović, Mauro Perković, Dejan Ljubičić, Branko Pavić, Leon Jakirović, Moreno Živković, a blizu odlaska je i Gonzalo Villar, sada je zagrebački klub potvrdio novi rastanak. Miljenik navijača, Robert Mudražija, odlazi na posudbu.

Karijeru će tako nastaviti u ciparskom AEK-u iz Larnace

– U ovo kratko vrijeme Mudri je svojim radom i ponašanjem pokazao koliko voli Dinamo i zahvalni smo mu na svemu. Velika konkurencija i naš sustav igre nisu bili na njegovoj strani. AEK-u i Robertu želimo sve najbolje u novoj nogometnoj avanturi – izjavio je ovom prigodom predsjednik GNK Dinamo, Zvonimir Boban.

Mudražija je u Dinamo iz Lokomotive stigao na ljeto za 500.000 eura, ali se nikako nije nametnuo treneru Kovačeviću. Iako je maksimirski zapad često skandirao njegovo ime, trener ga ne vidi u momčadi te je poslan na posudbu. Navijači Dinama nisu zadovoljni ovim potezom te su izrazili negodovanje u komentarima ispod objave na društvenim mrežama.

