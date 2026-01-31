Dinamo je potvrdio rastanak: 'Velika konkurencija i Dinamov sustav nisu mu išli u korist...'

Nastavljaju se odlasci iz Dinama. Nakon što su klub napustili Sandro Kulenović, Mauro Perković, Dejan Ljubičić, Branko Pavić, Leon Jakirović, Moreno Živković, a blizu odlaska je i Gonzalo Villar, sada je zagrebački klub potvrdio novi rastanak. Miljenik navijača, Robert Mudražija, odlazi na posudbu.

Karijeru će tako nastaviti u ciparskom AEK-u iz Larnace.

– U ovo kratko vrijeme Mudri je svojim radom i ponašanjem pokazao koliko voli Dinamo i zahvalni smo mu na svemu. Velika konkurencija i naš sustav igre nisu bili na njegovoj strani. AEK-u i Robertu želimo sve najbolje u novoj nogometnoj avanturi – izjavio je ovom prigodom predsjednik GNK Dinamo, Zvonimir Boban.

Mudražija je u Dinamo iz Lokomotive stigao na ljeto za 500.000 eura, ali se nikako nije nametnuo treneru Kovačeviću. Iako je maksimirski zapad često skandirao njegovo ime, trener ga ne vidi u momčadi te je poslan na posudbu. Navijači Dinama nisu zadovoljni ovim potezom te su izrazili negodovanje u komentarima ispod objave na društvenim mrežama.