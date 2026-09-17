Dinamo je u Bukureštu barem prekinuo crni europski niz

Malo je toga pozitivnog Dinamo ponudio u Bukureštu na otvaranju ligaške faze Europske lige protiv Hapoela Beer Sheve. Skromna izvedba prema naprijed i mršavih 0-0 na neutralnom terenu nisu oduševili navijače, no jedan statistički podatak ipak može ponuditi tračak optimizma momčadi Marija Kovačevića. Zagrebački klub prvi put nakon deset uzastopnih europskih gostovanja nije primio pogodak.

Posljednji put kada su modri na europskom gostovanju sačuvali čistu mrežu bilo je još u listopadu 2024. godine, kada su pod vodstvom Nenada Bjelice u Ligi prvaka slavili kod Red Bull Salzburga s 2-0. Nakon te večeri u Austriji započeo je dvogodišnji niz od čak deset europskih utakmica na strani u kojima je Dinamova obrana kapitulirala barem jednom.

Foto: ROBERT GHEMENT

U tom crnom nizu Dinamo je primao golove na svim mogućim razinama, od teških poraza poput Arsenala i Lillea, preko neugodnih remija u Genku, Malmöu i Thunu, pa sve do šokantnog posrtaja u i Norveškoj.

Zadnja europska gostovanja Dinama

- Viking – Dinamo 3-1

- Kauno Žalgiris – Dinamo 1-2

- Thun – Dinamo 1-1

- Genk – Dinamo 3-3

- Midtjylland – Dinamo 2-0

- Lille – Dinamo 4-0

- Malmö – Dinamo 1-1

- Maccabi – Dinamo 1-3

- Arsenal – Dinamo 3-0

- Slovan Bratislava – Dinamo 1-4

Iako remi bez golova protiv oslabljenog izraelskog prvaka u Rumunjskoj ne donosi previše razloga za slavlje u igri, Kovačevićeva obrana barem je uspjela zatvoriti prilaze vlastitim vratima i prekinuti niz koji se vukao gotovo dvije pune godine.