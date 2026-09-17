Obavijesti

Sport

Komentari 3
NEŠTO POZITVNO

Dinamo je u Bukureštu barem prekinuo crni europski niz

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo je u Bukureštu barem prekinuo crni europski niz
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mršavih 0-0 na neutralnom terenu nisu oduševili navijače, no jedan statistički podatak ipak može ponuditi tračak optimizma

Admiral

Malo je toga pozitivnog Dinamo ponudio u Bukureštu na otvaranju ligaške faze Europske lige protiv Hapoela Beer Sheve. Skromna izvedba prema naprijed i mršavih 0-0 na neutralnom terenu nisu oduševili navijače, no jedan statistički podatak ipak može ponuditi tračak optimizma momčadi Marija Kovačevića. Zagrebački klub prvi put nakon deset uzastopnih europskih gostovanja nije primio pogodak. 

Posljednji put kada su modri na europskom gostovanju sačuvali čistu mrežu bilo je još u listopadu 2024. godine, kada su pod vodstvom Nenada Bjelice u Ligi prvaka slavili kod Red Bull Salzburga s 2-0. Nakon te večeri u Austriji započeo je dvogodišnji niz od čak deset europskih utakmica na strani u kojima je Dinamova obrana kapitulirala barem jednom.

UEFA Europa League - Hapoel Beer-Sheva vs GNK Dinamo
Foto: ROBERT GHEMENT

U tom crnom nizu Dinamo je primao golove na svim mogućim razinama, od teških poraza poput Arsenala i Lillea, preko neugodnih remija u Genku, Malmöu i Thunu, pa sve do šokantnog posrtaja u i Norveškoj.

OD LYONA Dinamov idući suparnik izgubio kod kuće u Europskoj ligi
Dinamov idući suparnik izgubio kod kuće u Europskoj ligi
NAKON REMIJA Kovačević: Ostali smo dužni, moramo ove susrete pobijediti. Galešić: Nije negativna serija
Kovačević: Ostali smo dužni, moramo ove susrete pobijediti. Galešić: Nije negativna serija

Zadnja europska gostovanja Dinama

- Viking – Dinamo 3-1  
- Kauno Žalgiris – Dinamo 1-2  
- Thun – Dinamo 1-1  
- Genk – Dinamo 3-3 
- Midtjylland – Dinamo 2-0
- Lille – Dinamo 4-0  
- Malmö – Dinamo 1-1  
- Maccabi – Dinamo 1-3  
- Arsenal – Dinamo 3-0  
- Slovan Bratislava – Dinamo 1-4  

Iako remi bez golova protiv oslabljenog izraelskog prvaka u Rumunjskoj ne donosi previše razloga za slavlje u igri, Kovačevićeva obrana barem je uspjela zatvoriti prilaze vlastitim vratima i prekinuti niz koji se vukao gotovo dvije pune godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete
FOTO: MILICA VILDOZA (EX TASIĆ)

Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od tri godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Argentinski košarkaš odlučio je promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su više od 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026