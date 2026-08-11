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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo je već osigurao prolaz: Kovačević će rotirati momčad, motiv su navijači i - koeficijent!

Piše Hrvoje Tironi,

Trener Dinama sigurno će napraviti nekoliko promjena u odnosu na momčad koja je zaigrala u prvoj utakmici, u momčad bi trebali ući Goda, Radeljić, Vidović...

Dinamovi nogometaši jučer su otputovali prema Kaunasu, gdje ih večeras (od 19 sati) očekuje uzvratni dvoboj 3. pretkola Lige prvaka. Mario Kovačević i društvo sasvim su mirni, Dinamo si je visokom pobjedom u Maksimiru (5-0) osigurao miran život u Litvi, još jednu utakmicu bez velikog rezultatskog pritiska.

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