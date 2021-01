Dinamo se muči na otvaranju proljetnog dijela prvenstvene sezone. Nogometaši Zorana Mamića željeli su se u Velikoj Gorici iskupiti za nedavni poraz od Rijeke, a danas su velikim preokretom svladali (4-3) Goricu. Zagrepčani su gubili do 90. minute, a onda golovima Petkovića (11m) i Theophilea stigli do pobjede. No, i ova će utakmica imati repova, Dinamo je do trećeg gola stigao iz penala (koji nije sporan), ali poslije auta koji je trebao biti dosuđen za Goricu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kastratijev rođendanski korona party

Dinamo je ovoga puta zaigrao u 4-4-2 sustavu, Ivanušec je bio na desnom, Oršić na lijevom krilu, dok su centralu terena držali Ademi i Jakić. Ispred njih ordinirali su Petković i Gavranović. U takvoj formaciji "modri" nisu imali klasičnog kreatora (Majer opet bio odsutan zbog ozljede mišića), već je po nogometnim karakteristikama na terenu bila "radnička" momčad. I baš to neigranje Lovre Majera danas predstavlja veliki problem za Dinamo.

Zagrepčani su u Velikoj Gorici pokazali dva lica, na trenutke su opet bili razigrani i opasni prema naprijed (imali čak 22 udarca), ali i kao protiv Rijeke nekoliko dana ranije, obrana je pokazivala previše nervoze. Rijeka je hrvatskom prvaku zabila dva, a Gorica sada čak tri gola. Realno, Livaković je u tih 180 minuta mogao još koji put kapitulirati. Slabim se reakcijama posebno isticao Theophile koji je "zaspao" kod prvog, a onda se Lovrić ubacio ispred njega kod drugog gola. Ali, Theophile je na koncu ispao - junak utakmice.

Dinamo je u prve dvije utakmice proljetnog dijela sezone pokazao kako su nogometaši Zorana Mamića ipak ranjivi, Zagrepčani još nisu dohvatili željenu formu, napadački dio igre dobro funkcionira, ali obrana (Perić zamijenio Lauritsena u odnosu na dvoboj s Rijekom) je opet bila ispod svake razine. Spora, daleko od svojih napadača, s puno krivih dodavanja i paničnih reakcija. A ozbiljan problem je i povratna trka veznih igrača.

Zoran Mamić pod hitno mora probuditi momčad, dok ne postane prekasno. Dinamo i dalje igra u "trećoj brzini", "plavi" moraju pružiti još više. U svakom slučaju, HNL je danas možda i najzanimljivija liga Europe. Dinamo gubi od Rijeke, pa ludim preokretom pobijedi Goricu, Rijeka pak bodove izgubi u Varaždinu. Osijek i Dinamo i dalje imaju isti broj bodova, ali "modri" imaju utakmicu manje. A sada im stiže derbi s Hajdukom. Budite sigurni, HNL će ove sezone biti jako neizvjestan, pa i do samoga kraja...