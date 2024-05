Dinamo je završio nagađanja, a 'Profa' sve odobrio: Idemo dalje

Iako je nakon turbulentne sezone s Dinamom osvojio naslov prvaka Hrvatske te uzeo Hrvatski kup, pojavile su se neke informacije o tome kako bi Sergej Jakirović (47) bez obzira na sve mogao postati ''bivši' na klupi 'modrih'. Iako je to nakon svega zvučalo poprilično suludo, svega smo se nagledali ove sezone. Ipak, svim su napisima stali na kraj iz aktualnog hrvatskog prvaka.

Na društvenim su mrežama objavili fotografiju Sergeja Jakirovića te mu čestitali na prvih 50 utakmica na klupi Dinama i poslali jasnu poruku.

- Šefe, čestitke na prvih 50! Idemo dalje zajedno još jači - poručili su iz kluba.

To bi značilo da će Sergej Jakirović dobiti mirno ljeto s Dinamom, a pitanje je kad će startati u Europi jer ovise o pobjedniku Lige prvaka. Ako to bude Real Madrid, to znači da 'modri' u Europi startaju tek 20. kolovoza te se sve stigne posložiti.