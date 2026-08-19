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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Dinamo (još) nema kadar za Ligu prvaka: Kovačević se hvata za glavu kad treba mijenjati...

Piše Hrvoje Tironi,

Nitko nije očekivao da će Dinamov roster ovako izgledati sredinom kolovoza, u vrijeme kad se napada Liga prvaka. Ako ne stignu dokazana pojačanja, Dinamo će u Europi imati velike probleme. Što god igrao...

Dinamo još nije spreman za Ligu prvaka. Nogometaši Marija Kovačevića remizirali (2-2) su u prvoj utakmici playoff faze Lige prvaka s norveškim Vikingom, iako su zaslužili prema Norveškoj otići barem s minimalnom prednošću. Ali to je nogomet, sreća ne prati uvijek hrabre. A Zagrepčane je ove sezone i božica Fortuna već opasno pomazila, sjetite se samo "onog" Thuna.

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