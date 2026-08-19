Dinamo (još) nema kadar za Ligu prvaka: Kovačević se hvata za glavu kad treba mijenjati...

Dinamo još nije spreman za Ligu prvaka. Nogometaši Marija Kovačevića remizirali (2-2) su u prvoj utakmici playoff faze Lige prvaka s norveškim Vikingom, iako su zaslužili prema Norveškoj otići barem s minimalnom prednošću. Ali to je nogomet, sreća ne prati uvijek hrabre. A Zagrepčane je ove sezone i božica Fortuna već opasno pomazila, sjetite se samo "onog" Thuna.