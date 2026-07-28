Obavijesti

Sport

Komentari 14
Foto: Igor Soban/PIXSELL
KOMENTAR PLUS+

Dinamo još sanja Ligu prvaka! Presudio pobjednički karakter, dvije pričuve probudile 'modre'

Piše Hrvoje Tironi,

DINAMO - THUN 3-2 Nogometaši Marija Kovačevića su čak 70 minuta bili u podređenom položaju, bili na konopcima, a onda pokazali pobjednički karakter i preokrenuli utakmicu...

Kakva večer u Maksimiru, Dinamo je u 3. pretkolu Lige prvaka! Hrvatski prvak je u jednoj od utakmica o kojoj će se pričati mjesecima svladao Thun 3-2, osigurao Europu do zime. Najmanje Konferencijsku ligu, svi se nadaju i puno većim izazovima. Ligi prvaka ili Europskoj ligi. "Modri" su gubili 2-0, izjednačili golovima Belje i Kačavende, a onda eurogolom Valinčića otišli korak dalje. I tu sad čekaju Kauno Žalgiris ili Klaksvik.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
UŽIVO Transferi: Napustio je Hajduk pa potvrdio novi klub
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Napustio je Hajduk pa potvrdio novi klub

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen
BRAVO, PLAVI

Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen

Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka! Thun je imao 2-0 na Maksimiru, dobio crveni karton, a onda je Dinamo krenuo u preokret. Dva gola za produžetke, a onda čudesan gol Valinčića za prolaz dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026