Dinamo još sanja Ligu prvaka! Presudio pobjednički karakter, dvije pričuve probudile 'modre'
DINAMO - THUN 3-2 Nogometaši Marija Kovačevića su čak 70 minuta bili u podređenom položaju, bili na konopcima, a onda pokazali pobjednički karakter i preokrenuli utakmicu...
Kakva večer u Maksimiru, Dinamo je u 3. pretkolu Lige prvaka! Hrvatski prvak je u jednoj od utakmica o kojoj će se pričati mjesecima svladao Thun 3-2, osigurao Europu do zime. Najmanje Konferencijsku ligu, svi se nadaju i puno većim izazovima. Ligi prvaka ili Europskoj ligi. "Modri" su gubili 2-0, izjednačili golovima Belje i Kačavende, a onda eurogolom Valinčića otišli korak dalje. I tu sad čekaju Kauno Žalgiris ili Klaksvik.