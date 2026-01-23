Obavijesti

Dinamo: Kaj je ovo, frende?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Admiral

Dinamo je na maksimirskom stadionu pobijedio FCSB 4-1 u sedmom kolu Europske lige i tako došao na korak do play-off faze. 'Modri' su poveli u 7. minuti preko Monsefa Bakrara, dva gola zabio je Dion Drena Beljo, a za konačnih 4-1 pogodio je Sandro Kulenović. Jedini gol za goste zabio je Bîrligea. 

U 89. minuti uz ovacije Maksimira zamijenjen je Dinamov dvostruki strijelac Beljo koji je upisao svoj 13. gol ove sezone. Umjesto njega, u igru je ušao Sandro Kulenović što se na kraju pokazalo kao pun pogodak. Kulenović je nakon samo četiri minute igre 'pospremio' loptu u mrežu i zabio za konačnih 4-1 te Dinamovo slavlje. Sve golove možete pogledati u nastavku.

Kulenovićev gol brzo je postao hit na društvenim mrežama. Dinamo je na službenoj Facebook stranici objavio sliku Kulenovića ispod koje su napisali "Kaj je ovo, frende?"

26-godišnjem napadaču Dinama ovo je bio deseti gol sezone u 25 nastupa i dvije asistencije. Kulenović se samo pet puta našao među prvih 11 dok se Dinamov najbolji strijelac Dion Drena Beljo u početnoj postavi našao 20 puta.

