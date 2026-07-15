Dinamo krenuo po Bayernova veznjaka! Bio je rekorder HNL-a

Lovro Zvonarek (21) bio je velika zvijezda HNL-a i jedan od najuzbudljivijih talenata domaćeg nogometa. Debitirao je za Slaven Belupo sa 16 godina i četiri dana 12. svibnja 2021. u porazu od Rijeke u Koprivnici, 10 dana poslije postao je i najmlađi strijelac lige ikad. Trener Zoran Zekić dao mu je i kapetansku traku pokraj igrača koji su mu, po razlici u dobi, mogli biti i očevi. A onda je došao poziv Bayerna na koji nije mogao ostati imun.

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"Farmaceuti" su na ime transfera zaradili dva milijuna eura odštete, ostao je tamo do kraja sezone 2011/22., a onda se počeo kaliti u Bayernovoj drugoj momčadi. Nakon što je krajem sezone 2023/24. kratko bio među seniorima kod Thomasa Tuchela, čak i odigrao pet utakmica uz gol Wolfsburgu, uslijedile su posudbe u Sturm iz Graza, potom i Grasshoppers.

Čakovčanin međutim nije u užim planovima Vincenta Kompanyja, a priliku je tu vidio Dinamo koji bi mu volio oživjeti karijeru, baš kao što je to napravio s Gabrielom Vidovićem (22), kojega je prvo doveo na posudbu, a potom ga i otkupio. Zvonimir Boban u njemu vidi velik potencijal, piše tportal, i "modri" ozbiljno rade na njegovu dovođenju. Trenutačna mu je vrijednost 1,8 milijuna eura prema Transfermarktu.

Lovro je protekle sezone u Švicarskoj odigrao 31 utakmicu, zabio tri gola i triput asistirao. Uglavnom je igrao na poziciji središnjeg veznog igrača, a pokrivao je i druge uloge u veznoj liniji, čak i kao krilni napadač. U Sturmu je imao nešto skromniji učinak, dva gola i asistencija u 22 utakmice. Za Bayern II je zabio 12 golova i sedam puta asistirao u 39 utakmica, a zabijao je i u Ligi mladih, po dvaput, uz dvije asistencije, u četiri utakmice. Lovro je i hrvatski U-21 reprezentativac i aktualni kapetan.

Statistika Lovre Zvonareka