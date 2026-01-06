Obavijesti

Dinamo krenuo s pripremama: Varela preskočio prvi trening, Kovačević i dva igrača bolesni!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Trening GNK Dinamo na snijegu prije odlaska na pripreme u Čatež | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na prvom treningu pojavio se Pierre-Gabriel koji neće s momčadi u Sloveniju, a tu je bilo i pet juniora (Žnuderl, Šunta, Šutalo, Radoš i Horvat) koji će sa seniorima trenirati do ponedjeljka. Kao Torrente i Cordoba...

Dinamo je u snježnom Maksimiru započeo pripreme za proljetni dio sezone. I "modri" su odmah krenuli u - okrnjenom sastavu. Mario Kovačević zbog temperature je propustio prozivku svoje momčadi, trener Dinama tek će se sljedećih dana priključiti momčadi. Isti je slučaj s Dejanom Ljubičićem i Leonom Jakirovićem koji su također, zbog istih razloga, propustili prvo ovogodišnje okupljanje Zagrepčana.

Prvi trening "modrih" u 2026. godini vodio je Sandro Bloudek koji je odmah poslije treninga poveo momčad na pripreme u Čatež. Dinamo će u Sloveniji imati dobre uvjete za rad, tamo ih čekaju dva grijana terena, pa neće biti problema sa snijegom kao u Maksimiru. Bloudek je na prvom treningu imao 31 igrača, tu je bio i Pierre-Gabriel koji nije krenuo put Slovenije, već do daljnjega ostaje u Zagrebu.

Zanimljivo, na prvom treningu "modrih" vidjeli smo samo tek tri hrabra lica, dok su se svi igrači odlučili za "zimsku opremu" (duge trenirke), u kratkim su hlačicama trenirali tek - McKenna, Perez Vinlöf i Beljo. U trenažni proces prve momčadi vratili su se oporavljenici Valinčić, Torrente i Cordoba (svi će sljedećih dana raditi po posebnom programu), a od juniora su na treningu bili Žnuderl, Šutalo, Šunta, Radoš i Horvat. I Mikić, naravno.

Trening GNK Dinamo na snijegu prije odlaska na pripreme u Čatež | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jasno, u Maksimiru nije bilo Bakrara i Bennacera koji su na Afričkom kupu nacija, kao ni Lisice koji još pati od mononukleoze. Nije bilo ni Varele koji je u to vrijeme odrađivao liječničke preglede, pa s momčadi krenuo put Slovenije. Mlada Dinamova petorka (Žnuderl, Šutalo, Šunta, Radoš i Horvat) sa seniorima će u Čatežu trenirati do nedjelje (12. siječnja), a onda se kao Cordoba i Torrente vratiti u Zagreb.

Na prvom okupljanju "modrih" vladala je dobra atmosfera, Dominguez i Villar su se uoči treninga zabavljali grudanjem, Cordoba ponosno istakao novu frizuru, a u odnosu na jesen u igračkom kadru nema promjena. Dinamo je jedinu pripremnu utakmicu zakazao za 15. siječnja kad će se u Maksimiru sučeliti austrijskom Hartbergu.

