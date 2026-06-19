Dinamo Livakoviću nudi ugovor do kraja karijere, a evo kolike su šanse da se vrati Modrić
Čelnici ‘modrih’ poslali su Fenerbahčeu ponudu za Livakovića, ali još nisu dobili odgovor. Traže i napadača koji će pristati biti ‘backup’ opcija Belji
Dinamo je počeo s pripremama za novu sezonu, do prve utakmice protiv švicarskog prvaka Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka ostalo je još mjesec dana, a Mario Kovačević otkrio je da "modri" traže zamjenu za kapetana Josipa Mišića, još jednu šesticu, a možda i osmicu, uz Stjepana Radeljića i Mislava Oršića koje su već zakaparili. Stoper će se priključiti po završetku Svjetskog prvenstva s bosanskohercegovačkom reprezentacijom, a legendarno krilo već je na treninzima.