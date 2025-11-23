Dinamo lovi najboljeg igrača lige u BiH? Nestao iz zapisnika

Bliži se zimski prijelazni rok, a na Maksimiru pomalo gledaju prema mercatu. Dok se momčad bori na tri fronta, uprava kluba slaže križaljku za nastavak sezone, a jedna od meta, prema pisanju medija iz Bosne i Hercegovine, dolazi iz susjedstva. Riječ je o Giorgiju Guliašviliju (24), gruzijskom napadaču i službeno najboljem igraču Premijer lige BiH, koji nosi dres Sarajeva, tvrdi SportSport.ba.

Strateška odluka ili najava transfera?

Navijačima Sarajeva odmah je bilo sumnjivo kada su vidjeli sastav za gostovanje kod Rudara u Prijedoru. Njihovog najboljeg igrača nije bilo ne samo u početnoj postavi, već ni na klupi. Iako se vratio potpuno spreman s reprezentativne pauze, klub je donio stratešku odluku da ga poštedi.

Službeno objašnjenje imalo je nekoliko točaka. Prvo, teren u Prijedoru bio je u izrazito lošem stanju i u klubu nisu željeli riskirati ozljedu igrača čija vrijednost na tržištu strelovito raste. Drugo, trener Mario Cvitanović iskoristio je priliku da minutažu pruži drugim strancima, s obzirom na pravilo o samo tri stranca u zapisniku. Neki izvori spomenuli su i umor nakon reprezentativnih obveza.

Ipak, ispod površine se krije puno veća priča. Kako je pišu iz glavnog grada BiH, glavni razlog izostanka su poodmakli pregovori o transferu, a Dinamo je klub koji je pokazao najozbiljniji interes. Znakovito, Sarajevo je tu utakmicu, bez ključnog igrača, izgubilo 2-1 i tako prekinulo niz od šest utakmica bez poraza.

Trnava: Nogometaši Sarajeva odradili trening uoči uzvratne utakmcie protiv SPartak Trnave | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tko je Giorgi Guliašvili, Dinamova meta s Koševa?

Giorgi Guliašvili rođen je u Tbilisiju, karijeru je započeo u Saburtalu, a u Sarajevo je stigao u siječnju 2023. za odštetu od 120.000 eura. Nakon dolaska, kalio se na posudbi u mostarskom Veležu, gdje je eksplodirao i u 24 nastupa zabio 10 golova uz četiri asistencije. To mu je bila najbolja preporuka za povratak na Koševo, gdje je nastavio s fantastičnim igrama.

U dresu Sarajeva ukupno je odigrao 65 utakmica, zabio 23 gola i podijelio 12 asistencija. Ove sezone je u 16 nastupa zabio dvaput i dodao pet asistencija, potvrdivši status motora momčadi. Njegova igra donijela mu je i šest nastupa za reprezentaciju Gruzije, a tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje mu se na milijun i pol eura, iako će Sarajevo zasigurno tražiti i više. Ugovorom je vezan do ljeta 2028.

Sarajevo već odbilo milijunske ponude

Dinamo nije jedini klub koji je "bacio oko" na sjajnog Gruzijca. Čelnici Sarajeva već su ranije odbili nekoliko izdašnih ponuda. Kako piše SportSport, na adresu kluba stigla je milijunska ponuda švedskog AIK-a, kao i ponuda jednog ukrajinskog kluba, no obje su odbili.

Sarajevo se posljednjih godina profiliralo kao klub koji zna prodati svoje igrače, a Guliašvili je trenutno njihov najvrjedniji eksponat. Njegov profil uklapa se u Dinamovu filozofiju dovođenja mlađih, tehnički potkovanih i produktivnih igrača iz regije s velikim prostorom za napredak, no pitanje je bi li se mogao adaptirati na razinu igre i očekivanja koja su u Maksimiru ipak na bitno većoj razini.