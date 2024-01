Dinamo u utakmici bez kamera svladao Makedonce. Zimsko pojačanje zabilo je prvijenac

Dinamo je u Rovinju odigrao četvrtu utakmicu na zimskim pripremama, nogometaši Sergeja Jakirovića su s 4-1 svladali Makedoniju GP. Zagrepčani su protiv desetoplasirane momčadi makedonske lige zaigrali s prilično izmijenjenim sastavom, trener "modrih" isprobao je pričuve i igrače iz drugog plana. Fran Brodić zabio je dvaput, po jednom su još precizni bili Kulenović i Vidović. Utakmica je bila zatvorena za javnost, nije bilo kamera, a na tribinu su mogli samo novinari.

Pokretanje videa ... dinamo | Video: GNK Dinamo

Prve minute na dosadašnjim pripremama dobio je Bulat, a Jakirović je još jednom osjetio kako dišu njegovi najmlađi aduti Cvetko, Graonić i Mikić. Dinamo je dominirao od prve minute, pa preko Kulenovića poveo u 23. minuti. Lijepo su kombinirali Graonić, Ljubičić i Špikić, a Kulenović bez problema zabio peti gol na pripremama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrepčani su nizali prilike pred vratima Makeondaca, a onda šok. I izjednačenje. Ljubičić je izgubio loptu, Graonić se poskliznuo, Popzlatanov proigrao Ljatifija koji pogađa za 1-1. Dinamu je ovo bio prvi primljeni gol u devet posljednjih utakmica, mrežu "modrih" zadnji je zatresao osiječki wunderkind Matković.

Dinamo je do novog gola stigao u 63. minuti, prvijenac u modrom dresu postigao je Fran Brodić. Sučić je povukao kontranapad hrvatskog prvaka, proigrao Brodića koji snažnim udarcem vara suparničkog vratara, dovodi Dinamo do prednosti 2-1. Zagrepčani su u finišu došli i do trećeg gola, Vidović je poentirao na asistenciju Ljubičića. To nije bilo sve, samo dvije minute kasnije Brodić je zabio još jednom, sada nakon proigravanja Halilovića.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Strijelci: 1:0 - Kulenović (23), 1-1 - Ljatifi (32), 2-1 - Brodić (63), 3-1 - Vidović (82), 4-1 - Brodić (84).

Dinamo: Nevistić - Mikić, Cvetko, Bernauer, Graonić - Sučić (od 75. Brkljača) - Špikić (od 46. Brodić), Bulat (od 46. Halilović), Ljubičić, Vidović - Kulenović.

Makedonija GP: Stevkovski, Mishevski, Manev, Rodrigez, Ilievski, Sekovski, Stoilov, Velickovski, Popzlatanov, Ljatifi, Skenderi.

POGLEDAJTE VIDEO: