Dinamo na ljeto sprema totalni remont i zaokret u politici: Evo tko će sve otići, a tko doći...

Dinamo će, prema najavama predsjednika uprave Zvonimira Manenice, do kraja ožujka dobiti novog sportskog direktora. Čovjeka koji će odmah preuzeti brigu oko sportske politike kluba, a već na ljeto započeti ozbiljan remont hrvatskog prvaka. Zagrepčane, bez obzira na to bili prvaci ili ne, očekuje jako zanimljivo ljeto, u Maksimiru će od lipnja do rujna biti jako prometno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+