DINAMOVO U SESVETAMA

Dinamo najavio novo druženje s navijačima i humanitarni turnir

Zagreb: Dinamovo održano na Strossmayerovom trgu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Dinamo u Sesvetama organizira dan pun sporta i zabave uz humanitarni turnir! Pridružite se i podržite lokalne udruge i klubove

Tijekom reprezentativne stanke Dinamo nastavlja s aktivnostima izvan travnjaka kroz projekt Dinamovo, koji se održao u Dubravi, Trešnjevci i centru Zagreba, a 11. listopada u 10 sati dolazi u Sesvete, na travnjak iza Osnovne škole Luka u Bistričkoj ulici.

Od jutarnjih sati pa sve do večeri, posjetitelje očekuje raznovrstan program koji uključuje sportske, zabavne i društvene sadržaje. Cilj je okupiti navijače i lokalnu zajednicu te promovirati aktivan i zdrav način života.

Zagreb: Dinamovo održano na Strossmayerovom trgu
Zagreb: Dinamovo održano na Strossmayerovom trgu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Glavni događaj bit će humanitarni malonogometni turnir tri na tri, koji će se igrati na malom igralištu tijekom cijelog dana. Kotizacije svih prijavljenih ekipa bit će donirane lokalnim organizacijama, udrugama i sportskim klubovima, a svi sudionici dobit će prigodan poklon. Time Dinamo nastavlja s praksom vraćanja zajednici kroz konkretne akcije.

Najbolje momčadi bit će nagrađene peharima i priznanjima, a nagrade će im uručiti igrači prve momčadi GNK Dinamo. Svi sudionici turnira, bez obzira na rezultat, dobit će i posebne poklone od kluba. Organizatori pozivaju sve generacije da odjenu plavo i sudjeluju u danu posvećenom sportu, zajedništvu i pozitivnoj atmosferi.

Foto: GNK Dinamo

