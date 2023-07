Brige uoči derbija: Dinamo kasni s isplatom plaća igračima. To se nije dogodilo 12 godina...

U subotu počinje nova sezona utakmicom Dinama i Hajduka u Superkupu. Modri će na Maksimiru protiv najvećeg rivala pokušati doći do prvog trofeja u sezoni, najbolji igrači zasad su ostali, no idilu plave svlačionice poprilično je narušila jedna stvar. Naime, klub kasni s isplatom!

Kako piše Germanijak, riječ je o isplati ugovornih rata koje igračima sjedaju na račun svaka tri mjeseca. Klub je posljednju ratu trebao uplatiti 30. lipnja, ali novac nije stigao na račune pa se i lagana zabrinutost pojavila među igračima i narušila mir uoči derbija s Hajdukom.

Posljednji put se to dogodilo krajem 2011. godine nakon teškog poraza od Lyona (7-1), no bilo je to dio pedagoške mjere kako bi igrači naučili pouku. Od tada su plaće bile redovne, a Dinamova blagajna itekako puna, kao što je bio slučaj i prošle sezone pa nikome nije jasno gdje je zapelo.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatski prvak prošle je sezone igrao grupnu fazu Lige prvaka i od Europe uprihodio čak 240 milijuna kuna. Uz to, prodali su Mislava Oršića, Rasmusa Lauritsena i Arijana Ademija. Gdje su još isplate rata od transfera te postoci od prodaje za Matea Kovačića i Marcela Brozovića, uskoro bi se mogao prodati i Joško Gvardiol te Lovro Majer, a obilati postotak dobit će i 'modri'.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo u srpnju započinje novi put prema grupnoj fazi Lige prvaka, a klub će gotovo sigurno igrati grupnu fazu europskog natjecanja pa će i tu kapnuti nova zarada. Novca definitivno ima, odnosno barem bi trebalo biti, ali pitanje je zašto igračima kasne isplate? To se pitaju i oni sami, na ovako nešto nisu naviknuli jer klub već godinama stabilno funkcionira, a odgovor samo znaju dužnosnici iz kancelarija koji su, čini se, susreli se s nepredviđenim problemima.