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Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Dinamo nije ni zaslužio u elitu: Momčad je slabija nego lani, a tako se ne napada Liga prvaka!

Piše Hrvoje Tironi,

Mario Kovačević je u ključnoj utakmici sezone na raspolaganju imao tek jednog pravog napadača (Beljo) i samo četiri vezna igrača (Mišić, Zajc, Stojković i Kačavenda), a to je - ispod svake razine...

Dinamo će se još jednom do zime natjecati u Europskoj ligi. Baš kao i prošle sezone. Nogometaši Marija Kovačevića poraženi su kod Vikinga 3-1, pa je i ove sezone Liga prvaka za hrvatskog prvaka ostala samo san. Dinamo je odlično otvorio dvoboj u Stavangeru, već u ranoj fazi poveo preko aktivnog Hoxhe, ali Norvežani su na koncu bili spretniji i sretniji, svakako i efikasniji.

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