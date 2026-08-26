Dinamo nije ni zaslužio u elitu: Momčad je slabija nego lani, a tako se ne napada Liga prvaka!
Mario Kovačević je u ključnoj utakmici sezone na raspolaganju imao tek jednog pravog napadača (Beljo) i samo četiri vezna igrača (Mišić, Zajc, Stojković i Kačavenda), a to je - ispod svake razine...
Dinamo će se još jednom do zime natjecati u Europskoj ligi. Baš kao i prošle sezone. Nogometaši Marija Kovačevića poraženi su kod Vikinga 3-1, pa je i ove sezone Liga prvaka za hrvatskog prvaka ostala samo san. Dinamo je odlično otvorio dvoboj u Stavangeru, već u ranoj fazi poveo preko aktivnog Hoxhe, ali Norvežani su na koncu bili spretniji i sretniji, svakako i efikasniji.