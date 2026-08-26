KOMENTAR PLUS+

Dinamo nije ni zaslužio u elitu: Momčad je slabija nego lani, a tako se ne napada Liga prvaka!

Piše Hrvoje Tironi,

Mario Kovačević je u ključnoj utakmici sezone na raspolaganju imao tek jednog pravog napadača (Beljo) i samo četiri vezna igrača (Mišić, Zajc, Stojković i Kačavenda), a to je - ispod svake razine...