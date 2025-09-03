Dinamo objavio cijene paketa ulaznica za Europsku ligu. Evo koliko stoje spektakli u Zagrebu

Dinamo uskoro otvara europsku nogometnu sezonu u Europskoj ligi, a maksimirski stadion bit će domaćin nizu atraktivnih utakmica. Klub je pripremio pakete ulaznica za sve domaće utakmice grupne faze, koji donose uštedu. Uprava kluba odlučila je da će paketi ulaznica biti 10 posto jeftiniji od zbroja cijena pojedinačnih ulaznica za sve utakmice. Prodaja će se odvijati isključivo online, putem službene klupske platforme za prodaju ulaznica. Kao i obično, Dinamo je osigurao prednost članovima, koji će prvi imati priliku kupiti pakete ulaznica.

Za članove kluba prodaja počinje u četvrtak, 4. rujna, u 11 sati i traje isključivo za članove sve do četvrtka, 11. rujna, do kraja dana. Za sve ostale navijače prodaja se otvara u petak, 12. rujna, u 11 sati i traje do nedjelje, 21. rujna. Tribina Sjever dolje rezervirana je za članove kluba tijekom cijelog procesa prodaje, kako u paketima tako i u pojedinačnoj prodaji.

Cijene paketa za Dinamo u Europskoj ligi

U Zagreb ove jeseni stižu atraktivni protivnici. Dinamo će na Maksimiru ugostiti turskog giganta Fenerbahče, španjolske velikane Celtu i Betis te rumunjskog prvaka FCSB. Cijene paketa ulaznica za domaće utakmice Europske lige iznose:

Zapad dolje: 162 € za članove / 198 € za ostale navijače

Zapad gore: 108 € za članove / 144 € za ostale navijače

Sjever dolje: 72 € (isključivo za članove kluba)

Sjever gore: 54 € za članove / 90 € za ostale navijače

Tribina Jug neće biti dostupna u paketima jer je predviđena za gostujuće navijače. Nakon završetka prodaje paketa, klub će pustiti u prodaju i pojedinačne ulaznice za prvu domaću utakmicu protiv Fenerbahčea, za članove u ponedjeljak 22. rujna, a za sve ostale 23. rujna.

Prodaja pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv Fenerbahčea

Cijene pojedinačnih ulaznica:

Zapad dolje: 45 € za članove / 55 € za ostale navijače

Zapad gore: 30 € za članove / 40 € za ostale navijače

Sjever dolje: 20 € (isključivo za članove kluba)

Sjever gore: 15 € za članove / 25 € za ostale navijače

Tribina Jug (gostujući navijači):** 20 €

Nakon kupovine paketa ulaznica, na ulaznicama nije moguće promijeniti ime, odnosno osobu koja s ulaznicom može ući na stadion.

Prvo kolo grupne faze Europske lige na rasporedu je 24. rujna u 21 sat. Dinamo će, osim domaćih utakmica, putovati i na teška gostovanja kod Lillea, Maccabi Tel Aviva, Midtjyllanda i Malmöa. Za sve one koji neće moći pratiti "modre" uživo s tribina, utakmice će se moći pratiti putem kanala Arenasporta.