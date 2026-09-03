Dinamo objavio popis za Europu: Nekoliko iznenađenja, Nevistić i Mudražija otpali

Dinamo je Uefi poslao službeni popis igrača za ligašku fazu Europske lige, a stručni stožer morao je povući nekoliko zanimljivih rezova kako bi napravio mjesta za pojačanja koja su stigla u završnici prijelaznog roka.

Na europskom popisu našli su se Luka Ivanušec, Iker Almena, Dominik Kotarski i Dani Rodríguez, dok su bez mjesta ostali Fran Topić, Robert Mudražija i Paul Tabinas. Među prijavljenim vratarima nema ni Ivana Nevistića, dok se na listi nalazi iskusni Danijel Zagorac.

Posebno se izdvaja situacija s Topićem. Dinamov 22-godišnji ofenzivac u završnici prijelaznog roka imao je konkretnu mogućnost odlaska u Sampdoriju, koja ga je željela dovesti u talijansku Serie B. Topić je odbio transfer u Genovu i ostao na Maksimiru, ali u jakoj konkurenciji nije uspio zadržati mjesto na popisu za Europsku ligu.

S druge strane, mjesto je dobio Dani Rodríguez. Ljetno pojačanje iz Barcelone neko je vrijeme bilo izvan pogona zbog ozljede, ali se vratilo redovitim treninzima i stručni stožer na njega računa u europskim utakmicama. Na popisu su i dvojica igrača koja su u Dinamo stigla početkom rujna. Ivanušec se vratio na Maksimir tri godine nakon odlaska u Feyenoord. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u PAOK-u, a sada je započeo svoj drugi mandat u Dinamu.

Susret Dinama i Sparte Prag u play-offu UEFA Europske lige | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Iker Almena stigao je na posudbu iz saudijskog Al-Qadsiaha uz mogućnost otkupa ugovora. Španjolski krilni napadač prošlu je sezonu proveo u Hajduku, a sada će europske utakmice igrati u dresu najvećeg rivala splitskog kluba. Mjesto je dobio i Dominik Kotarski, koji se također vratio u Dinamo. Hrvatski reprezentativni vratar stigao je iz Kopenhagena na jednogodišnju posudbu s mogućnošću otkupa, a njegovo uvrštavanje na popis Dinamu je posebno važno zbog Uefinih pravila.

Kotarski je u Dinamovu akademiju stigao kao 11-godišnjak i u njoj proveo gotovo sedam godina prije odlaska u Ajax pa ima status klupski odgojenog, odnosno "homegrown" igrača. Time Dinamu olakšava ispunjavanje Uefinih kvota o broju nogometaša koji su prošli vlastitu akademiju i hrvatski nogometni sustav.

Dinamo će u ligaškoj fazi Europske lige odigrati osam utakmica. Na Maksimir dolaze Bayer Leverkusen, Anderlecht, Sturm i NEC Nijmegen, dok Zagrepčane čekaju gostovanja kod AZ Alkmaara, Rennesa, Sunderlanda i Hapoel Beer-Sheve. Europsku sezonu Dinamo će otvoriti 16. rujna gostovanjem kod Hapoel Beer-Sheve, dok će posljednju utakmicu ligaške faze odigrati 28. siječnja 2027. protiv Sturma u Zagrebu.