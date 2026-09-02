Dominik Livaković biranim se riječima oprostio od Dinama

Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković (31), kojeg je Barcelona registrirala za natjecanje u španjolskom prvenstvu, u srijedu se javno oprostio od zagrebačkog Dinama u kojem je bio od siječnja do lipnja.

"Hvala vam na prekrasnih pola godine. Bilo je posebno vratiti se doma, ponovno obući Dinamov dres i još jednom osjetiti ono što Dinamo čini posebnim. Zajedno s vama vratiti duplu krunu u Zagreb nešto je što ću zauvijek nositi u svom srcu," napisao je Livaković na Instragramu.

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Zahvalio je suigračima, trenerima, djelatnicima kluba i navijačima na "podršci, ljubavi i svakom trenutku koji su zajedno proživjeli". Poručio je da 310 utakmica i 14 trofeja za njega nisu samo brojke.

"Oni predstavljaju godine ponosa, emocija, borbe i časti da nosim dres Dinama. Dinamu od srca želim sve najbolje u nastavku sezone i vjerujem da ćemo se još puno puta veseliti novim pobjedama i trofejima. Vaš broj 40," zaključio je Livaković.

Ljetos se nakon posudbe u Dinamu, te nastupa za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, vratio u turski Fenerbahce. Livakovića su agenti ponudili španjolskom prvaku Barceloni, kojoj ove sezone nije bio nužan vratar, jer u Fenerbahceu nije dobivao priliku pored prvog vratara Edersona. Razmatrala se mogućnost da ovu sezonu provede na posudbi u Dinamu, ali klubovi i igrač se nisu dogovorili.

Dinamo je u ponedjeljak doveo Dominika Kotarskog (26), rezervnog vratara hrvatske reprezentacije, iz Kopenhagena. Barcelona je angažirala Livakovića prošli tjedan, ali nije bio u kadru za utakmice s Athletic Bilbaom (2-0) i Rayo Vallecanom (5-2).

U Španjolskoj je u utorak u ponoć završio ljetni prijelazni rok, a Katalonci su registrirali Livakovića pri organizatoru natjecanja La Ligi umjesto da ga pošalju negdje na jednogodišnju posudbu.

On će se sada s brojem 25 na leđima natjecati za mjesto među vratnicama s prvim čuvarom mreže Joanom Garcijom (25) i rezervnim Wojciechom Szczesnym (36), kojem ugovor istječe za godinu dana.

Slavlje u Zagrebu nakon Dinamova osvajanja dvostruke krune | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Livaković je potpisao četverogodišnji ugovor, do ljeta 2030. Prije godinu dana je također bio došao u Kataloniju, u tadašnjeg prvoligaša Gironu, ali nije upisao niti jedan nastup. Trener je davao prednost argentinskom vrataru Paulu Gazzanigi.

Livaković, koji ima 79 nastupa za Hrvatsku, sada se opet nalazi u situaciji da mora čekati prigodu.

Barcelonin trener Hansi Flick rekao je u nedjelju da je "Dominik svjestan situacije" i da je doveden zbog budućnosti. Zasad nije izgledno da će se naći među vratnicama do okupljanja hrvatske reprezentacije krajem mjeseca.

Hrvatska će iduću utakmicu igrati 26. rujna u Češkoj u sklopu Lige nacija, a tri dana kasnije će gostovati u Španjolskoj.