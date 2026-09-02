Barcelonin trener Flick rekao je u nedjelju da je "svjestan situacije" i da je doveden zbog budućnosti. Zasad nije izgledno da će se naći među vratnicama do okupljanja hrvatske reprezentacije krajem mjeseca
Dominik Livaković biranim se riječima oprostio od Dinama
Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković (31), kojeg je Barcelona registrirala za natjecanje u španjolskom prvenstvu, u srijedu se javno oprostio od zagrebačkog Dinama u kojem je bio od siječnja do lipnja.
"Hvala vam na prekrasnih pola godine. Bilo je posebno vratiti se doma, ponovno obući Dinamov dres i još jednom osjetiti ono što Dinamo čini posebnim. Zajedno s vama vratiti duplu krunu u Zagreb nešto je što ću zauvijek nositi u svom srcu," napisao je Livaković na Instragramu.
Zahvalio je suigračima, trenerima, djelatnicima kluba i navijačima na "podršci, ljubavi i svakom trenutku koji su zajedno proživjeli". Poručio je da 310 utakmica i 14 trofeja za njega nisu samo brojke.
"Oni predstavljaju godine ponosa, emocija, borbe i časti da nosim dres Dinama. Dinamu od srca želim sve najbolje u nastavku sezone i vjerujem da ćemo se još puno puta veseliti novim pobjedama i trofejima. Vaš broj 40," zaključio je Livaković.
Ljetos se nakon posudbe u Dinamu, te nastupa za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, vratio u turski Fenerbahce. Livakovića su agenti ponudili španjolskom prvaku Barceloni, kojoj ove sezone nije bio nužan vratar, jer u Fenerbahceu nije dobivao priliku pored prvog vratara Edersona. Razmatrala se mogućnost da ovu sezonu provede na posudbi u Dinamu, ali klubovi i igrač se nisu dogovorili.
Dinamo je u ponedjeljak doveo Dominika Kotarskog (26), rezervnog vratara hrvatske reprezentacije, iz Kopenhagena. Barcelona je angažirala Livakovića prošli tjedan, ali nije bio u kadru za utakmice s Athletic Bilbaom (2-0) i Rayo Vallecanom (5-2).
U Španjolskoj je u utorak u ponoć završio ljetni prijelazni rok, a Katalonci su registrirali Livakovića pri organizatoru natjecanja La Ligi umjesto da ga pošalju negdje na jednogodišnju posudbu.
On će se sada s brojem 25 na leđima natjecati za mjesto među vratnicama s prvim čuvarom mreže Joanom Garcijom (25) i rezervnim Wojciechom Szczesnym (36), kojem ugovor istječe za godinu dana.
Livaković je potpisao četverogodišnji ugovor, do ljeta 2030. Prije godinu dana je također bio došao u Kataloniju, u tadašnjeg prvoligaša Gironu, ali nije upisao niti jedan nastup. Trener je davao prednost argentinskom vrataru Paulu Gazzanigi.
Livaković, koji ima 79 nastupa za Hrvatsku, sada se opet nalazi u situaciji da mora čekati prigodu.
Barcelonin trener Hansi Flick rekao je u nedjelju da je "Dominik svjestan situacije" i da je doveden zbog budućnosti. Zasad nije izgledno da će se naći među vratnicama do okupljanja hrvatske reprezentacije krajem mjeseca.
Hrvatska će iduću utakmicu igrati 26. rujna u Češkoj u sklopu Lige nacija, a tri dana kasnije će gostovati u Španjolskoj.
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