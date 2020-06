Dinamo odbio 4 mil. eura, ostat će na kaljenju gdje je bio i Luka

Horkaš ostaje u Zrinjskom gdje se kalio i Luka Modrić, a gdje će skupljati prijeko potrebnu minutažu da bi se jednog dana mogao nametnuti u Dinamu. Produžio je ugovor o posudbi na idućih šest mjeseci

<p>Mladi golman Dinama <strong>Dinko Horkaš </strong>(21) još će šest mjeseci nositi dres <strong>Zrinjskog </strong>nakon što je potpisao ugovor o produljenju posudbe.</p><p>- Sretan sam što sam produžio posudbu na još šest mjeseci. Hvala klubu i stručnom stožeru što su mi dali priliku. Na meni je da naporno radim i izborim se za svoje mjesto - rekao je mladi golman pa dodao:</p><p>- Jaka je konkurencija u <strong>Soldi </strong>i <strong>Vojinu</strong>, a vratio se i <strong>Brkić </strong>nakon ozljede. Bit će borba. Svatko gleda sebe i želi se izboriti za jedinicu. Radit ćemo svi kako bismo se nametnuli. Očekivanja su velika što i priliči ekipi kao što je Zrinjski. Što se Europe tiče, idemo utakmicu po utakmicu i nadamo se da će nas ždrijeb pomaziti.</p><p>Horkaš tako ostaje u klubu u kojem se kalio i <strong>Luka Modrić </strong>što je pametna odluka s obzirom da u Dinamu među stativama vlada Livaković. No, Horkaš je itekako dostojna zamjena Dinamovoj 'jedinici' ukoliko jednog dana ode, a do tada će u Zrinjskom skupljati prijeko potrebne minute.</p><p>Planove mu je malo poremetio korona virus pa je do sada uspio skupiti svega tri nastupa, međutim od tri u dva je sačuvao mrežu netaknutom.</p><p>Horkaš je u Dinamo došao još kao klinac iz Segeste, a s 'plavima' ima ugovor do 2024. godine. Iako još nije debitirao za prvu momčad, Dinamo je za njega već dobio ponudu od četiri milijuna eura, no samo na ponudi je i ostalo.</p>